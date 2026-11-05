काम की बात: गौर चौक अंडरपास का ट्रायल आज से, 2 लाख से ज्यादा लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी
गौर चौक अंडरपास को आज से तीन दिन के ट्रायल के तौर पर खोला जाएगा। इस दौरान जो भी कमी सामने आएगी, उसे ठीक करने के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू से नोएडा-ग्रेटर नोएडा तक वाहनों की सीधी आवाजाही आसान हो जाएगी और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए अच्छी खबर है। त्योहार पर लोगों को जाम के झाम से राहत देने के लिए गौर चौक अंडरपास को पांच नवंबर से तीन दिन के ट्रायल के तौर पर खोला जाएगा। ट्रायल के दौरान अंडरपास से वाहनों की आवाजाही शुरू होगी और यातायात व्यवस्था को परखा जाएगा। इस दौरान जो भी कमी सामने आएगी, उसे ठीक करने के बाद अंडरपास आम लोगों को समर्पित होगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक अभी स्थायी तौर पर खोलने की कोई तिथि तय नहीं की गई है। पहले ट्रायल में सुरक्षा, साइनेज, लाइटिंग, जल निकासी और ट्रैफिक प्रबंधन की पूरी जांच की जाएगी। बताया गया कि गौर चौक पर लंबे समय से जाम की समस्या बनी हुई थी। चार मूर्ति गोलचक्कर, किसान चौक, एक मूर्ति गोलचक्कर और नोएडा की ओर जाने वाले वाहनों का दबाव इस चौक पर रहता है।
सुबह-शाम व्यस्त समय में यहां लंबा जाम लगता है, जिससे लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ती है। अंडरपास शुरू से नोएडा-ग्रेटर नोएडा तक वाहनों की सीधी आवाजाही आसान हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ट्रायल सफल रहा तो रोज की जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। इससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की विभिन्न सोसायटियों में रहने वाले हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री 12 नवंबर को कर सकते हैं उद्घाटन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिले का दौरा 12 नवंबर को प्रस्तावित हैं माना जा रहा है कि अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री इस अंडरपास का उद्घाटन कर सकते हैं। अंडरपास से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी।
दो लाख लोगों जाम से राहत मिलेगी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि ने बताया कि अंडरपास का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि जल्द इसे आम लोगों के लिए खोला जा सके। अंडरपास के शुरू होने से गौर सिटी और आसपास की सोसाइटियों के दो लाख से अधिक लोगों जाम से राहत मिलेगी।
पेंटिंग से बनाया गया है खूबसूरत
करीब 700 मीटर लंबे अंडरपास को खूबसूरत और आकर्षक बनाया जा रहा है। अंडरपास के अंदर की दीवारों पर रंग-बिरंगी पेंटिंग बनाई गई हैं। इनमें भगवान बुद्ध के साथ ही प्राकृतिक दृश्यों को भी दीवारों पर उकेरा जा रहा है। इससे अंडरपास से गुजरने वाले लोगों को एक अलग अहसास होगा। इसके शुरू होने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम से निजात दिलाने के लिए प्राधिकरण ने गौर चौक के निर्माण करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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