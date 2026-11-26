'ट्रायल कोर्ट के जज यह समझने में विफल रहे…', केजरीवाल को बरी करने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची CBI
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिवीजन याचिका में कहा कि आरोपमुक्ति का आदेश पूरी तरह से गैर-कानूनी और गलत है, और इसमें ऐसी त्रुटियां हैं जो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को आरोपमुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ CBI की रिवीजन याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जांच एजेंसी ने यह कहते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले का विरोध किया कि उसके आदेश में स्पष्ट गलतियां थीं और इसमें अहम सबूतों को नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा एजेंसी ने निचली अदालत के जज पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने अधिकारों के दायरे से बाहर जाकर काम किया। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच के सामने केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई गंभीर कमियां हैं, इसलिए इस आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
सीबीआई की तरफ से दायर इस याचिका में यह भी दावा किया गया है कि ट्रायल कोर्ट न केवल मामले के तथ्यों को समझने में विफल रहा, बल्कि उसने जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ अनुचित और प्रतिकूल टिप्पणियां भी कीं। जिसके बाद एजेंसी ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग की। हालांकि प्रतिवादियों ने CBI की रिवीजन याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई है।
ASG बोले- ट्रायल कोर्ट ने दायरे से बाहर जाकर काम किया
CBI की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने एजेंसी का पक्ष रखते हुए कहा, 'ट्रायल कोर्ट के जज ने अपने अधिकारों के दायरे से बाहर जाकर काम किया। आरोप तय करने (चार्ज) के चरण में उन्हें 'मिनी ट्रायल' (छोटा ट्रायल) नहीं करना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट के जज ने जो 'मिनी ट्रायल' किया, वह कानूनन मान्य नहीं है।'
'निचली अदालत के आदेश में कई खामियां, जो साफ दिख रहीं'
उन्होंने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से गैर-कानूनी और गलत है, और इसमें ऐसी कई त्रुटियां हैं जिन्हें साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजू ने तर्क दिया कि आदेश में स्पष्ट रूप से कई गलतियां हैं और ट्रायल कोर्ट ने अहम सबूतों को अनदेखा कर दिया, और उन पर कोई विचार नहीं किया।
'ट्रायल कोर्ट के जज यह समझने में विफल रहे…'
राजू ने आगे कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसे कई सबूत मौजूद हैं जो आपराधिक साजिश की ओर इशारा करते हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज यह समझने में विफल रहे कि इस मामले में साजिश रची गई थी। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने के चरण में ही सबूतों की अहमियत पर टिप्पणी करके गलती की है।
केजरीवाल को दोषमुक्त करने के आदेश को रद्द करने की मांग
सुनवाई के दौरान राजू ने ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी को दिए आरोपमुक्ति के आदेश को रद्द करने की मांग की। CBI की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 और 10 दिसंबर की तारीख तय की है। इन तारीखों पर AAP नेताओं सहित अन्य प्रतिवादियों को CBI की रिवीजन याचिका की 'स्वीकार्यता' (मेंटेनेबिलिटी) के मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।
इससे पहले 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने शराब नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को आरोपमुक्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं सकता और पूरी तरह से आधारहीन है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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