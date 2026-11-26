'तारीख पर तारीख' के दिन गए, 32 दिन में आया कोर्ट का फैसला, दो महिलाओं को हुई सजा
पुलिस ने केस की जानकारी देते हुए कहा कि त्वरित कार्रवाई, लूटी गई संपत्ति की बरामदगी और सबूतों पर आधारित जांच की वजह से इस मामले की सुनवाई जल्दी पूरी हो सकी।
देश की न्याय व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच एक आम धारणा यही है कि भारतीय अदालतें 'तारीख पर तारीख' देने के लिए पहचानी जाती हैं और यहां की न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि फैसला होने में और दोषी को सजा होने में सालों लग जाते हैं। हालांकि दिल्ली की एक अदालत ने इस धारणा को तोड़ते हुए लूट के एक केस में केवल 32 दिन में फैसला दे दिया है।
पुलिस ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी और बताया कि दो महिलाओं ने दिल्ली में एक व्यक्ति को मदद मांगने का झांसा देकर बुलाया और फिर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उससे सोने की चेन को लूट लिया था। इस मामले में अदालत ने गिरफ्तार दोनों आरोपी महिलाओं को छह-छह महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
भारती बेनीवाल की अदालत ने सुनाई सजा
पुलिस के अनुसार रोहिणी कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भारती बेनीवाल की अदालत ने इस केस में दोनों महिलाओं को दोषी ठहराया और 23 नवंबर को सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि इस मामले की सुनवाई महज 32 दिनों में पूरी हो गई।
सास के बेहोश होने के बहाने पीड़ित को बुलाया
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि, 'यह मामला शाहबाद डेयरी पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, दोनों महिलाओं ने शिकायतकर्ता को यह कहकर एक सुनसान जगह पर बुलाया कि उनकी सास झाड़ियों के पीछे बेहोश पड़ी हैं।'
सुनसान जगह पर ले जाकर युवक को दबोच लिया
पीड़ित को सुनसान जगह पर ले जाने के बाद, आरोपी महिलाओं ने कथित तौर पर उसे दबोच लिया और जबरदस्ती उसकी सोने की चेन छीन ली। शिकायतकर्ता के शोर मचाने पर, एक पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचा और दोनों महिलाओं को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि लूटी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली गई है।
कोर्ट बोला- यह सोच-समझकर की गई वारदात
फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह लूट अचानक या बिना सोचे-समझे की गई वारदात नहीं थी, बल्कि शिकायतकर्ता की मदद करने की इच्छा का फायदा उठाकर उसे जानबूझकर एक सुनसान जगह पर बुलाया गया था। अदालत ने यह भी गौर किया कि लूटने के लिए बाद में शारीरिक बल का इस्तेमाल किया गया था।
पुलिस ने कहा कि त्वरित कार्रवाई, लूटी गई संपत्ति की बरामदगी और सबूतों पर आधारित जांच की वजह से इस मामले की सुनवाई जल्दी पूरी हो सकी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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