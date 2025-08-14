tree falls on car and bike in delhi kalkaji amid heavy rain दिल्ली के कालकाजी में दौड़ती गाड़ियों पर गिरा भारी पेड़, बाइक सवार बाप-बेटी दबे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newstree falls on car and bike in delhi kalkaji amid heavy rain

दिल्ली के कालकाजी में दौड़ती गाड़ियों पर गिरा भारी पेड़, बाइक सवार बाप-बेटी दबे

भारी बारिश के बीच दिल्ली में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली के कालकाजी इलाके में सड़क पर भारी पेड़ गिर जाने की वजह से बाइक सवार बाप-बेटी दब गए। पेड़ की जद में एक कार भी आया, लेकिन बताया जा रहा है कि उस वक्त कार में कोई नहीं था।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 01:14 PM
