दिल्ली के यमुनापार को बड़ी सौगात; 300 'देवी' बसें मिलीं, 21 नए रूट शुरू, 625 बस स्टॉप बनाए

राजधानी दिल्ली के यमुनापार इलाके में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को अब न बसों की कमी से जूझना पड़ेगा न लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लोगों की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को ईस्ट विनोद नगर डिपो से 300 ‘देवी’ इलेक्ट्रिक ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यमुनापार क्षेत्र में 21 नए रूट शुरू किए गए हैं, जिनमें 625 बस स्टॉप शामिल हैं।

यमुनापार क्षेत्र में परिवहन विभाग और डीटीसी ने आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की मदद से बसों के रूटों का पुनर्निर्धारण किया है। अब ऐसे रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई गई है जिन पर यात्रियों की संख्या ज्यादा है। जिन रूटों पर बसें खाली चलती थीं, उन पर बसों के फेरे घटाए गए हैं।

रूट चार्ट का अनावरण : दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर स्थित डीटीसी के डिपो में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने संयुक्त रूप से इन बसों को रवाना किया। इससे पहले उन्होंने बसों के रूट चार्ट का भी अनावरण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किए इस सेवा पखवाड़े में दिल्ली की जनता को प्रतिदिन कोई न कोई सौगात मिल रही है। दिल्ली के लोगों के लिए रविवार से 300 ‘देवी’ बसें शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये बसें यमुनापार क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को और बेहतर बनाएंगी। अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की सुविधा अब उन इलाकों में भी मिलनी शुरू हो जाएगी, जहां अब तक यह सुविधा नहीं थी। उन्होंने कहा कि आगामी एक साल में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। इससे दिल्ली के प्रदूषण में भी कमी आएगी और पर्यावरण में सुधार होगा।

रेखा गुप्ता ने कहा, ''ये 300 बसें केवल संख्या के बारे में नहीं हैं, इनके रूटों को युक्तिसंगत बनाया गया है ताकि ये वास्तव में यमुनापार के लोगों तक पहुंच सकें। यह दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूट पुनर्गठन से यात्रियों को असुविधा नहीं होगी और डीटीसी को नुकसान नहीं होगा।''

विपक्ष को अगले साल रील बनाने का मौका नहीं मिलेगा : कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पटपड़गज क्षेत्र से पूर्व में विधायक थे उन्होंने ढोल पीटे, लेकिन उनकी शिक्षा नीति खोखली थी। आज भी दिल्ली में स्कूल टीनशेड में चल रहे हैं, स्कूलों में प्रिंसिपल और शिक्षक नहीं हैं। बच्चों को ड्रेस और किताबें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि खुद को जननायक बताने वाले पूर्व विधायक ने हार के डर से सीट छोड़ दी, लेकिन उनका हारना तय था। उन्होंने कहा कि अब भी उनके कार्यकर्ता बारिश होते ही कैमरा लेकर रील बनाने पहुंच जाते हैं। पानी में ही छलांग लगाते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूं कि इस साल जितनी रील बनानी हैं बना लें, अगले साल उन्हें ये मौका नहीं मिलेगा। ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह ठीक कर दिया जाएगा।