घर से बुलाकर बाहर ले गए और सिर में गोली मार दी, ग्रेटर नोएडा में ट्रांसपोर्टर की हत्या
ग्रेटर नोएडा इलाके में एक ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पहले उसे घर से बुलाया और फिर एक प्लाट में ले जाकर सिर में गोली मार दी। एक आरोपी तो उसके घर से दूध लेने भी आता था। पुलिस की पांच टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है।
ग्रेटर नोएडा के बादलपुर क्षेत्र में रॉयल सिटी कॉलोनी में रहने वाले ट्रांसपोर्टर की गुरुवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने पड़ोसी और उसके साथी पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस की पांच टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
फर्रुखाबाद निवासी 50 साल के जीवन यादव बादलपुर क्षेत्र की रॉयल सिटी कॉलोनी में परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि जीवन यादव के पास एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी है, जिसे वह किराये पर चलाता था। उसके परिवार में दो बेटियां और पत्नी है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है।
खाली प्लॉट में गोली मारी
परिजनों ने बताया कि गुरुवार की रात पड़ोसी विशाल कश्यप ने घर के बाहर से जीवन को आवाज दी। इसके बाद जीवन बाहर आ गया। इसके बाद विशाल और अच्छेजा का रहने वाला विक्की दोनों जीवन को पैदल बात करते हुए गली से बाहर ले गए। एक खाली प्लॉट में जीवन के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों फरार हो गए।
किसी से कोई रंजिश नहीं थी
पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर इस मामले में आरोपी विशाल और विक्की के खिलाफ केस दर्ज किया है। जीवन ने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के साथ-साथ एक भैंस भी रखी हुई थी, जिससे वह मोहल्ले में कुछ लोगों को दूध बेचता था। विशाल भी जीवन के घर से दूध लेता था, जिससे विशाल का रोजाना कई बार जीवन के घर आना-जाना हो जाता था। परिजनों के मुताबिक जीवन की किसी से कोई रंजिश नहीं थी।
घर से दूर लेकर जाकर वारदात की
पुलिस ने बताया कि हत्या से कुछ मिनट पहले जीवन यादव, विशाल कश्यप और विक्की तीनों गली से एक साथ निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखे जा रहे हैं। इसके बाद घर से दूर ले जाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया।
आरोपियों के साथ दोस्ती थी
पुलिस की जांच में पता चला है कि जीवन यादव, विशाल और विक्की अच्छे दोस्त थे। आरोपियों का जीवन के घर आना-जाना था। जीवन ने हाल में छोटी बेटी की शादी कासगंज में तय की थी। विक्की और विशाल उसके साथ वहां गए थे। तीनों अक्सर साथ रहते थे।
कुछ दिन पहले बेटे की मौत हुई थी
परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले जीवन के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद से परिवार के लोग काफी टूट गए थे। अब जीवन की हत्या के बाद पत्नी और बेटी का रो-रोकर बुरा हाल है। जीवन की बेटी ने बताया कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। पहले भाई चला गया और अब पिता को खो दिया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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