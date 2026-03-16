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दिल्ली में महिलाओं की तरह ट्रांसजेंडर भी बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा; सरकार ने दी मंजूरी

Mar 16, 2026 04:15 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बसों में मुफ्त यात्रा को मंजूरी दी है। अब वे महिलाओं की तरह डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री सफर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की यह पहल सामाजिक समानता, सम्मान के उद्देश्य से की गई है।

दिल्ली में महिलाओं की तरह ट्रांसजेंडर भी बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा; सरकार ने दी मंजूरी

दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों को भी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय के अनुसार, अब ट्रांसजेंडर यात्री डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना किसी किराए के सफर कर सकेंगे। यह सुविधा ठीक वैसी ही होगी जैसी मौजूदा वक्त में महिलाओं को मिल रही है। पहल का मकसद ट्रांसजेंडर लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनको आर्थिक राहत देना। सरकार का यह फैसला दिल्ली को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है।

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ट्रांसजेंडर लोगों को मुफ्त यात्रा के प्रस्ताव को मंजूरी

जारी प्रेस नोट के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने समावेशी शासन की ओर कदम बढ़ाते हुए डीटीसी और परिवहन विभाग की सभी बसों में ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त यात्रा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

महिलाओं के जैसे ही मिलेगी सुविधा

इस महत्वपूर्ण निर्णय के कारण दिल्ली में रहने वाले पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इनको ठीक वैसी ही सुविधा मिलेगी जैसे दिल्ली की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है।

सरकार बोली- सबको साथ लेकर चलने की सोच

जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह पहल रेखा गुप्ता सरकार की सामाजिक समानता और सबको साथ लेकर चलने की सोच को दिखाती है। इस फैसले का मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को बिना किसी खर्चे के शहर में सुरक्षित और आसान सफर की सुविधा देना है।

सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने के लिए कदम

अधिकारियों ने बताया कि यह सुविधा दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए चल रही मुफ्त यात्रा योजना की तरह ही लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए काम कर रही है जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ सभी सुविधाएं मिल सकें। सरकार कहना है कि यह निर्णय दिल्ली में सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने और समावेशी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' योजना की शुरुआत

बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा के लिए 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' योजना की शुरुआत की थी। इस स्मार्ट कार्ड से दिल्ली की महिलाएं डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस कार्ड ने गुलाबी कागज के टिकट का स्थान लिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह पहल माताओं, बहनों और बेटियों के लिए यह एक बेहद सुविधाजनक व्यवस्था है। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड शहर के विभिन्न केंद्रों पर मुफ्त में बनाया जा रहा है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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