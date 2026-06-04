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दिल्ली में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 34 अधिकारियों को किया गया इधर से उधर

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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फेरबदल के अनुसार 2015 बैच की IPS अधिकारी नेहा यादव को DCP PMMC के साथ ही DCP SPUWAC का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं 2012 बैच के DANIPS मनस्वी जैन को DCP सिक्योरिटी से एडिशनल DCP II दक्षिण बनाया गया है।

दिल्ली में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 34 अधिकारियों को किया गया इधर से उधर

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल करते हुए कई IPS और DANIPS अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला और नई जगहों पर तैनाती का आदेश जारी कर दिया। इस दौरान विशेष गृह सचिव सचिन राणा ने पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिशों पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद इस बारे में एक आदेश जारी करते हुए DCP अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया।

इस बारे में जारी आदेश में उन्होंने बताया कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल और पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा पर, निम्नलिखित IPS अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जा रहा है।

1. शरद भास्कर दाराडे (IPS:2013 बैच) को DCP पश्चिम से DCP-HQ-III (हेडक्वार्टर 3) भेजा गया है।

2. वी. हरेश्वर स्वामी (IPS:2013 बैच) को DCP/आउटर नॉर्थ से DCP पश्चिम भेजा गया है।

3. जिम्मी चिराम (IPS:2013 बैच) को DCP/HQ-III से DCP/ट्रैफिक बनाया गया है, साथ ही DCP/SPUNER का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

4. राहुल अलवर (IPS:2014 बैच) को DCP/ANTF (एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स) से हटाकर DCP/नॉर्थ-ईस्ट बनाया गया है।

5. शोभित डी. सक्सेना (IPS:2015 बैच) को DCP/ट्रैफिक से DCP/आउटर नॉर्थ बनाया गया है।

6. निहारिका भट्ट (IPS:2015 बैच) को एडिशनल DCP-1/द्वारका से एडिशनल DCP-I/नॉर्थ बनाया गया है।

7. नेहा यादव (IPS:2015 बैच) को DCP/PMMC के साथ ही DCP/SPUWAC का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

8. जितेंद्र मणि (IPS:2016 बैच) को DCP/सुप्रीम कोर्ट सिक्यूरिटी की जगह DCP/सुरक्षा बनाया गया है।

9. ऐश्वर्या शर्मा (IPS:2017 बैच) को एडिशनल DCP-1/दक्षिण-पूर्व की जगह DCP/लायसेंसिंग भेजा गया है।

10. अन्येष रॉय (IPS:2019 बैच) जिनके पास DCP/IFSO के साथ ही DCP/लायसेंसिंग का अतिरिक्त प्रभार था, उनसे अब अति. प्रभार वापस ले लिया गया है।

दिल्ली में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 34 अधिकारियों को किया गया इधर से उधरदिल्ली में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 34 अधिकारियों को किया गया इधर से उधर

इस आदेश के तहत ईशा सिंह को DCP कल्याण, रविनंदन बी.एम. को अतिरिक्त DCP-I उत्तर-पश्चिम, विकास मीणा को अतिरिक्त DCP-I द्वारका, और सुलेखा को DCP सुरक्षा के पद पर भी तैनात किया गया है।

DANIPS (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा) अधिकारियों में, दीपक यादव को DCP 4वीं बटालियन DAP; सतीश कुमार को अतिरिक्त DCP-I रोहिणी; और चंद्र कुमार सिंह को DCP अपराध (Crime) के पद पर तैनात किया गया है।

आलोक कुमार सिंह का तबादला DCP आर.पी. भवन के पद पर किया गया है; जबकि अभिषेक कुमार, जो हाल ही में इस बल (फोर्स) में शामिल हुए हैं, उन्हें अतिरिक्त DCP-II दक्षिण-पश्चिम के पद पर तैनात किया गया है।

इस आदेश के तहत ईशा सिंह को DCP कल्याण, रविनंदन बी.एम. को अतिरिक्त DCP-I उत्तर-पश्चिम, विकास मीणा को अतिरिक्त DCP-I द्वारका, और सुलेखा को DCP सुरक्षा के पद पर भी तैनात किया गया है।

DANIPS (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा) अधिकारियों में, दीपक यादव को DCP 4वीं बटालियन DAP; सतीश कुमार को अतिरिक्त DCP-I रोहिणी; और चंद्र कुमार सिंह को DCP अपराध (Crime) के पद पर तैनात किया गया है।

आलोक कुमार सिंह का तबादला DCP आर.पी. भवन के पद पर किया गया है; जबकि अभिषेक कुमार, जो हाल ही में इस बल (फोर्स) में शामिल हुए हैं, उन्हें अतिरिक्त DCP-II दक्षिण-पश्चिम के पद पर तैनात किया गया है।

कई मध्यम-स्तरीय अधिकारियों का भी तबादला किया गया है।

अशोक कुमार को DCP NAV, मनस्वी जैन को अतिरिक्त DCP-II दक्षिण, गौरव गुप्ता को DCP ANTF, और मयंक बंसल को DCP संचार (Communication) के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा, विपुल अनेकांत को एडिशनल DCP-II ईस्ट; डाभी आनंद दिनेश भाई को DCP मेट्रो; प्रक्षय कुमार सिंह को एडिशनल DCP-II आउटर नॉर्थ; और ईशान भारद्वाज को DCP सिक्योरिटी के पद पर तैनात किया गया है।

अन्य तबादलों में, अजय कुमार को एडिशनल DCP-II नॉर्थ-वेस्ट; रिधिमा सेठ को SPUWAC का प्रभार देते हुए एडिशनल DCP; अभिषेक गुप्ता को एडिशनल DCP-II वेस्ट; पंकज सूद को DCP सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी (मौजूदा ड्यूटी प्रभार); अरविंद कुमार को एडिशनल DCP-II नॉर्थ-ईस्ट (मौजूदा ड्यूटी प्रभार); और रणबीर सिंह को DCP ट्रैफिक (मौजूदा ड्यूटी प्रभार) के पद पर तैनात किया गया है।

कई मध्य-स्तरीय अधिकारियों का भी तबादला किया गया

अशोक कुमार को DCP NAV, मनस्वी जैन को अतिरिक्त DCP-II दक्षिण, गौरव गुप्ता को DCP ANTF, और मयंक बंसल को DCP संचार के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा, विपुल अनेकांत को एडिशनल DCP-II ईस्ट; डाभी आनंद दिनेश भाई को DCP मेट्रो; प्रक्षय कुमार सिंह को एडिशनल DCP-II आउटर नॉर्थ; और ईशान भारद्वाज को DCP सिक्योरिटी के पद पर तैनात किया गया है।

अन्य तबादलों में, अजय कुमार को एडिशनल DCP-II नॉर्थ-वेस्ट; रिधिमा सेठ को SPUWAC का प्रभार देते हुए एडिशनल DCP; अभिषेक गुप्ता को एडिशनल DCP-II वेस्ट; पंकज सूद को DCP सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी (मौजूदा ड्यूटी प्रभार), अरविंद कुमार को एडिशनल DCP-II नॉर्थ-ईस्ट (मौजूदा ड्यूटी प्रभार) और रणबीर सिंह को DCP ट्रैफिक (मौजूदा ड्यूटी प्रभार) के पद पर तैनात किया गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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