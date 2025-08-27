सो रहा था परिवार, आधी रात ऊपर गिर पड़ा छत का हिस्सा, NCR में कहां हुई घटना?

अर्थला की संजय कॉलोनी में जीडीए के तीन मंजिला फ्लैट हैं। पहले तल के एक फ्लैट में जाहिद रहते हैं। परिवार में उनकी मां 70 वर्षीय अलीमन, पत्नी 40 वर्षीय शहनाज, पुत्र 22 वर्षीय जाबिर और पुत्री 20 वर्षीय नजराना हैं।

अर्थला की संजय कॉलोनी में जीडीए के तीन मंजिला फ्लैट हैं। पहले तल के एक फ्लैट में जाहिद रहते हैं। परिवार में उनकी मां 70 वर्षीय अलीमन, पत्नी 40 वर्षीय शहनाज, पुत्र 22 वर्षीय जाबिर और पुत्री 20 वर्षीय नजराना हैं। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि रात साढ़े 12 बजे भूतल पर बने फ्लैट का लेंटर भरभराकर गिर गया। इस समय पांचों लोग फ्लैट में सो रहे थे और हादसे के बाद घायल हो गए।