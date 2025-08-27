trans hindon 5 members of family injured after roof part fallen on them while sleeping सो रहा था परिवार, आधी रात ऊपर गिर पड़ा छत का हिस्सा, NCR में कहां हुई घटना?, Ncr Hindi News - Hindustan
सो रहा था परिवार, आधी रात ऊपर गिर पड़ा छत का हिस्सा, NCR में कहां हुई घटना?

अर्थला की संजय कॉलोनी में जीडीए के तीन मंजिला फ्लैट हैं। पहले तल के एक फ्लैट में जाहिद रहते हैं। परिवार में उनकी मां 70 वर्षीय अलीमन, पत्नी 40 वर्षीय शहनाज, पुत्र 22 वर्षीय जाबिर और पुत्री 20 वर्षीय नजराना हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ट्रांस हिंडनWed, 27 Aug 2025 10:22 AM
ट्रांस हिंडन के साहिबाबाद थानाक्षेत्र में आधी रात बड़ा हादसा हो गया। जीडीए के एक फ्लैट में छत का हिस्सा भरभराकर गिर गया जिसमें एक ही परिवार के पांच लोग घायल हो गए। सभी पहले तल पर फ्लैट के अंदर सो रहे थे। अचानक लेंटर जमीन पर जा गिरा। पुलिस ने घायलों को एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

अर्थला की संजय कॉलोनी में जीडीए के तीन मंजिला फ्लैट हैं। पहले तल के एक फ्लैट में जाहिद रहते हैं। परिवार में उनकी मां 70 वर्षीय अलीमन, पत्नी 40 वर्षीय शहनाज, पुत्र 22 वर्षीय जाबिर और पुत्री 20 वर्षीय नजराना हैं। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि रात साढ़े 12 बजे भूतल पर बने फ्लैट का लेंटर भरभराकर गिर गया। इस समय पांचों लोग फ्लैट में सो रहे थे और हादसे के बाद घायल हो गए।

जोरदार आवाज से आसपास के लोगों की नींद खुल गई। लोग मदद के दौड़े और पुलिस को सूचना दी। हादसे में घायल सभी पांच लोगों को एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीमन और नजराना की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिल्डिंग के अंदर सिर्फ छत का हिस्सा ही गिरा रहा। दीवारें सीधी खड़ी हैं। वहीं हादसे के बाद इमारत में रह रहे बाकी लोगों को भी बाहर निकाल लिया गया है। जीडीए की टीम को सूचना दी गई है।