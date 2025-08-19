मंदिर की चहारदीवारी तोड़कर बनाई थीं दुकानें, नगर निगम के 'पंजे' ने सब गिरा दिया

स्थानीय निवासी वीरपाल डबास का कहना है कि पूर्व जनप्रतिनिधि ने मंदिर की चारदीवारी तोड़कर दुकानों को बनवा लिया था। करीब 150 वर्गमीटर जमीन पर कब्जा कर दुकानें बनाकर किराये पर दे दी गईं। नगर निगम ने जमीन कब्जामुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की तो कब्जा करने वालों ने अड़चने पैदा कीं।

ट्रांस हिंडन में अर्थला में मंदिर के आसपास नगर निगम की जमीन पर बनाई गई 12 दुकानों पर सोमवार को बुलडोजर चला। एसडीएम की अदालत के आदेश पर नगर निगम ने दुकानों को ध्वस्त कर करीब एक करोड़ रुपये की जमीन कब्जामुक्त कराई। अर्थला की संजय कॉलोनी में राधा कृष्ण मंदिर के आसपास साल 2014 में दुकानें बनाई गई थीं। यह जमीन नगर निगम की है और भू-अभिलेखों में बंजर जमीन के रूप में दर्ज है।

