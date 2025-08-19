trans hindon 12 shops demolished bulldozer action near temple nagar nigam all details मंदिर की चहारदीवारी तोड़कर बनाई थीं दुकानें, नगर निगम के 'पंजे' ने सब गिरा दिया, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newstrans hindon 12 shops demolished bulldozer action near temple nagar nigam all details

मंदिर की चहारदीवारी तोड़कर बनाई थीं दुकानें, नगर निगम के 'पंजे' ने सब गिरा दिया

स्थानीय निवासी वीरपाल डबास का कहना है कि पूर्व जनप्रतिनिधि ने मंदिर की चारदीवारी तोड़कर दुकानों को बनवा लिया था। करीब 150 वर्गमीटर जमीन पर कब्जा कर दुकानें बनाकर किराये पर दे दी गईं। नगर निगम ने जमीन कब्जामुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की तो कब्जा करने वालों ने अड़चने पैदा कीं।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, ट्रांस हिंडनTue, 19 Aug 2025 09:27 AM
share Share
Follow Us on
मंदिर की चहारदीवारी तोड़कर बनाई थीं दुकानें, नगर निगम के 'पंजे' ने सब गिरा दिया

ट्रांस हिंडन में अर्थला में मंदिर के आसपास नगर निगम की जमीन पर बनाई गई 12 दुकानों पर सोमवार को बुलडोजर चला। एसडीएम की अदालत के आदेश पर नगर निगम ने दुकानों को ध्वस्त कर करीब एक करोड़ रुपये की जमीन कब्जामुक्त कराई। अर्थला की संजय कॉलोनी में राधा कृष्ण मंदिर के आसपास साल 2014 में दुकानें बनाई गई थीं। यह जमीन नगर निगम की है और भू-अभिलेखों में बंजर जमीन के रूप में दर्ज है।

स्थानीय निवासी वीरपाल डबास का कहना है कि पूर्व जनप्रतिनिधि ने मंदिर की चारदीवारी तोड़कर दुकानों को बनवा लिया था। करीब 150 वर्गमीटर जमीन पर कब्जा कर दुकानें बनाकर किराये पर दे दी गईं। नगर निगम ने जमीन कब्जामुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की तो कब्जा करने वालों ने अड़चने पैदा कीं। इसीलिए मामला एसडीएम की अदालत में पहुंचा।

अदालत ने सुनवाई करते हुए सभी दुकाने ध्वस्त करने और इन पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। सोमवार को नगर निगम की टीम पहुंची और दुकानों को ध्वस्त किया। लोगों ने आरोप लगाया कि सिर्फ आठ दुकाने तोड़ीं गईं और चार दुकानों को बुलडोजर खराब होने की बात कह छोड़ दिया। मोहननगर के जोनल प्रभारी आरपी सिंह का कहना है कि बुलडोजर में खराबी के कारण कार्रवाई रोकनी पड़ी। मंगलवार सुबह बची हुई दुकानों को भी गिराया जाएगा।