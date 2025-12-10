दिल्ली में आनंद विहार से तिलक ब्रिज के बीच ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार, रेलवे करने जा रहा यह काम
दिल्ली के आनंद विहार से तिलक ब्रिज के बीच रेलगाड़ियों को जल्द ही रफ्तार मिलेगी। इसके लिए बनाई जा रही लाइन संख्या तीन और चार की बड़ी अड़चन का समाधान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने रेलवे को रास्ते में मौजूद 8640 पेड़ों को काटने के लिए अनुमति दे दी है।
इसके साथ ही 1150 पेड़ों को रेलवे द्वारा निर्माण कार्य के दौरान बचाया जाएगा, जबकि 650 पेड़ों को शिफ्ट किया जाएगा। दोनों नई लाइन बनने से आनंद विहार एवं तिलक ब्रिज के बीच रेलगाड़ियों को रोकना नहीं पड़ेगा। तिलक ब्रिज से आनंद विहार के बीच अभी केवल दो रेलवे लाइन हैं। दिल्ली से आनंद विहार होकर तीन प्रमुख दिशा की रेलगाड़ियां परिचालित की जाती हैं। इनमें पहला रूट सराहनपुर की तरफ, दूसरा कानपुर और तीसरा मुरादाबाद की तरफ जाता है। अभी के समय में आनंद विहार से साहिबाबाद के लिए चार रेलवे लाइन बनी हुई हैं, लेकिन तिलक ब्रिज से आनंद विहार के बीच केवल दो रेल लाइन हैं। इसकी वजह से आनंद विहार से तिलक ब्रिज के बीच गाड़ियों को रोक-रोककर चलाना पड़ता है। इससे रेलवे की क्षमता का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। इन दोनों नई रेल लाइन के बनने से कई गाड़ियों को नई दिल्ली से आनंद विहार की तरफ चलाया जा सकता है।
यमुना पर बनाया जाएगा ब्रिज
रेलवे सूत्रों ने बताया कि इन दो नई लाइनों का निर्माण करने के लिए उन्हें यमुना पर नया रेल ब्रिज बनाना होगा। इस सेक्शन पर दो रेलवे अंडरब्रिज, जबकि दो रेलवे ओवरब्रिज का भी निर्माण करना होगा। इसके साथ ही मंडालवी चन्दर विहार यार्ड में भी बदलाव करना होगा। इन कार्यों को पूरा करने में लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है।
नए प्लैटफॉर्म भी होंगे तैयार
रेलवे सूत्रों ने बताया कि इन दोनों रेल लाइन का निर्माण करने के साथ ही तिलक ब्रिज एवं आनंद विहार स्टेशन पर उनके प्लैटफॉर्म भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा दोनों जगहों पर प्लैटफॉर्म के साथ भवन भी तैयार किया जाएगा। रेलवे द्वारा तैयार की जाने वाली दोनों नई रेल लाइन दोनों जगहों पर बनने वाले नए प्लैटफॉर्म से जुड़ेंगी।