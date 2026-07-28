काम की बात: कांवड़ यात्रा के दौरान नमो भारत कॉरिडोर पर हर 8 मिनट में मिलेगी ट्रेन, NCRTC बढ़ा रहा 52 अतिरिक्त फेरे
कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात पुलिस कई मार्गों पर एक तरफ की सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक देती है या कभी कभार उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। इससे सड़कों पर भीड़ बढ़ जाती है और सड़क यात्रा बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बन जाता है।
राजीव शर्मा, नई दिल्ली
30 जुलाई से श्रावण के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से कांवड़ लाने के लिए यात्रा करते हैं। इसकी वजह से कई मुख्य मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन और निजी गाड़ियों का आवागमन प्रभावित हो जाता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, NCRTC 30 जुलाई से नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में 52 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स की शुरुआत कर रहा है।
नमो भारत ट्रेनें वर्तमान में हर 10 मिनट पर यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं। अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स की शुरुआत के साथ अब हर 8 मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध होंगी। यह अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स 30 जुलाई से 14 अगस्त के बीच पूरे नमो भारत कॉरिडोर, यानी सराय काले खां से मोदीपुरम स्टेशन के बीच चलाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर NCRTC द्वारा ट्रेन के फेरों को और भी बढ़ाया जा सकता है।
अभी 1 लाख यात्री कर रहे सफर, कांवड़ यात्रा में और बढ़ेगी संख्या
वर्तमान में रोजाना औसतन लगभग 1 लाख यात्री नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान इस संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए NCRTC द्वारा यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस पूरे कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों के साथ ही मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो की सुविधा भी उपलब्ध है, जो शहर के भीतरी इलाकों में यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करती है।
एक तरफ का रास्ता बंद होने से मुश्किल हो जाती है सड़क यात्रा
कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात पुलिस कई मार्गों पर एक तरफ की सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक देती है या कभी कभार उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। इससे सड़कों पर भीड़ बढ़ जाती है और सड़क यात्रा बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। वहीं अपनी तेज गति, समयबद्धता एवं विश्वसनीयता के कारण नमो भारत इस क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था की जीवनरेखा बनकर उभरती है। इससे दैनिक यात्रियों, छात्रों तथा दफ्तर जाने वाले पेशेवरों को विशेष रूप से लाभ होता है जो बिना किसी परेशानी के सफर को पूरा कर पाते हैं।
लोगों को कम से कम असुविधा देना है लक्ष्य
सड़कों के बंद होने से कुछ नमो भारत स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा निश्चित समय के लिए बाधित हो सकती है। ऐसी किसी भी स्थिति में NCRTC द्वारा जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में CISF तथा उत्तर प्रदेश में UPSSF के सहयोग से NCRTC कोशिश कर रही है कि लोगों को कम-से-कम असुविधा का सामना करना पड़े।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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