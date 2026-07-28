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काम की बात: कांवड़ यात्रा के दौरान नमो भारत कॉरिडोर पर हर 8 मिनट में मिलेगी ट्रेन, NCRTC बढ़ा रहा 52 अतिरिक्त फेरे

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात पुलिस कई मार्गों पर एक तरफ की सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक देती है या कभी कभार उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। इससे सड़कों पर भीड़ बढ़ जाती है और सड़क यात्रा बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बन जाता है।

कांवड़ यात्रा के दौरान नमो भारत कॉरिडोर पर हर 8 मिनट में मिलेगी ट्रेन, NCRTC बढ़ा रहा 52 अतिरिक्त फेरे
कांवड़ यात्रा में नमो भारत कॉरिडोर पर हर 8 मिनट में मिलेगी ट्रेन,बढ़ रहे 52 फेरे

राजीव शर्मा, नई दिल्ली

30 जुलाई से श्रावण के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से कांवड़ लाने के लिए यात्रा करते हैं। इसकी वजह से कई मुख्य मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन और निजी गाड़ियों का आवागमन प्रभावित हो जाता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, NCRTC 30 जुलाई से नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में 52 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स की शुरुआत कर रहा है।

नमो भारत ट्रेनें वर्तमान में हर 10 मिनट पर यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं। अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स की शुरुआत के साथ अब हर 8 मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध होंगी। यह अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स 30 जुलाई से 14 अगस्त के बीच पूरे नमो भारत कॉरिडोर, यानी सराय काले खां से मोदीपुरम स्टेशन के बीच चलाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर NCRTC द्वारा ट्रेन के फेरों को और भी बढ़ाया जा सकता है।

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अभी 1 लाख यात्री कर रहे सफर, कांवड़ यात्रा में और बढ़ेगी संख्या

वर्तमान में रोजाना औसतन लगभग 1 लाख यात्री नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान इस संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए NCRTC द्वारा यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस पूरे कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों के साथ ही मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो की सुविधा भी उपलब्ध है, जो शहर के भीतरी इलाकों में यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करती है।

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एक तरफ का रास्ता बंद होने से मुश्किल हो जाती है सड़क यात्रा

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात पुलिस कई मार्गों पर एक तरफ की सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक देती है या कभी कभार उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। इससे सड़कों पर भीड़ बढ़ जाती है और सड़क यात्रा बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। वहीं अपनी तेज गति, समयबद्धता एवं विश्वसनीयता के कारण नमो भारत इस क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था की जीवनरेखा बनकर उभरती है। इससे दैनिक यात्रियों, छात्रों तथा दफ्तर जाने वाले पेशेवरों को विशेष रूप से लाभ होता है जो बिना किसी परेशानी के सफर को पूरा कर पाते हैं।

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लोगों को कम से कम असुविधा देना है लक्ष्य

सड़कों के बंद होने से कुछ नमो भारत स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा निश्चित समय के लिए बाधित हो सकती है। ऐसी किसी भी स्थिति में NCRTC द्वारा जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में CISF तथा उत्तर प्रदेश में UPSSF के सहयोग से NCRTC कोशिश कर रही है कि लोगों को कम-से-कम असुविधा का सामना करना पड़े।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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