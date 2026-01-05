Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsTrains going to UP Bihar Jharkhand are fully booked two months in advance for Holi
UP-बिहार और झारखंड जाने वाले यात्री ध्यान दें! होली के लिए 2 महीने पहले ही अधिकतर ट्रेनों में सीटें फुल

UP-बिहार और झारखंड जाने वाले यात्री ध्यान दें! होली के लिए 2 महीने पहले ही अधिकतर ट्रेनों में सीटें फुल

संक्षेप:

होली के मौके पर घर जाने की चाह रखने वाले लोगों के लिए ट्रेनों में दो महीने पहले ही सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं। दिल्ली से बनारस, प्रयागराज, रांची, पटना, दरभंगा एवं जयनगर जाने वाली अधिकांश गाड़ियों में स्लीपर श्रेणी की सीटें बुक हो चुकी हैं। कुछ गाड़ियों में केवल एसी की सीटें बची हुई हैं।

Jan 05, 2026 06:15 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अधिकारियों का कहना है कि बिहार एवं पूर्वांचल प्रदेशों की तरफ मांग को देखते हुए जल्द विशेष ट्रेनों की घोषणा की जाएगी, ताकि लोगों को परेशानी न हो। देशभर में 4 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने पैतृक घरों की तरफ जाते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा यात्री एक से 4 मार्च के बीच सफर करेंगे। इन तारीखों की बुकिंग जनवरी में खुल चुकी है और अधिकांश गाड़ियों में स्लीपर श्रेणी की सीटें बुक हो चुकी हैं।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष होली के मौके पर बिहार, झारखंड एवं यूपी के अलग-अलग हिस्सों के लिए विशेष रेलगाड़ियां देशभर में चलाई जाती हैं। रेलगाड़ियों में होने वाली बुकिंग एवं वेटिंग टिकट की अवस्था को देखते हुए इसकी घोषणा होगी।

पटना जाने वाली गाड़ियों की स्थिति

मगध एक्सप्रेस - 3 एसी में 40 सीट उपलब्ध

फरक्का एक्सप्रेस - 3 एसी में 4 सीट उपलब्ध

गरीबरथ एक्सप्रेस - वेटिंग संख्या 40

संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस - वेटिंग संख्या 28

अमृत भारत एक्सप्रेस - वेटिंग संख्या 53

प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में स्थिति

नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस - सीट उपलब्ध

महाबोधी एक्सप्रेस - सीट उपलब्ध

रांची गरीब रथ - वेटिंग संख्या 49

विमान किराया बढ़ने की संभावना

जानकारी के अनुसार, हर साल होली के मौके पर भी विमान कंपनियां पूर्व दिशा में जाने वाले विमानों का किराया बढ़ा देती हैं। वेबसाइट पर फिलहाल पटना, वाराणसी, प्रयागराज, रांची आदि जगहों के लिए विमान किरायों में अधिकतम 10 फीसदी, जबकि दिल्ली से दरभंगा रूट पर 20 से 25 फीसदी तक ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में यह किराया और बढ़ सकता है।

