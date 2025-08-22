दिल्ली के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से मारपीट, BJP विधायक हरीश खुराना पर लगाया आरोप

दिल्ली के मोती नगर स्थित आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने अस्पताल प्रशासन को शिकायत देकर स्थानीय भाजपा विधायक हरीश खुराना और उनके लोगों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है।

दिल्ली के मोती नगर स्थित आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में गुरुवार को इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने अस्पताल प्रशासन को शिकायत देकर स्थानीय भाजपा विधायक हरीश खुराना और उनके लोगों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। साथ ही, संस्थागत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (एफएआइएमए), एम्स रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के आरडीए ने भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने और अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ट्रेनी डॉक्टरों का कहना है कि सुबह करीब 11:15 बजे इमरजेंसी में चार-पांच लोग एक 10 वर्षीय बच्चे को दिखाने के लिए पहुंचे। बच्चे की एक अंगुली में चोट लगी थी। वे जल्दी इलाज के लिए दबाव बनाने लगे। ट्रेनी डॉक्टर और अन्य रेजिडेंट डॉक्टर किसी दूसरे मरीज को देख रहे थे, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। इस बात पर उन लोगों ने बदसलूकी शुरू कर दी।

‘आप’ ने कहा, भाजपा विधायक पर केस दर्ज नहीं कर रही पुलिस : आम आदमी पार्टी ने भाजपा विधायक हरीश खुराना द्वारा आचार्य भिक्षु सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ मारपीट के आरोप में अभी केस दर्ज होने पर सवाल उठाया है। ‘आप’ दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि भाजपा विधायक ने बुधवार को डॉक्टर के साथ मारपीट की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से कतरा रही है।