फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा, ‘पड़ोसी’ के AC में आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

दिल्ली से सटे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के ग्रीन फिल्ड स्थित 787 नंबर एक बहुमंजिला इमारत में सोमवार तड़के करीब 4 बजे एक बड़ा और दुखद हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मकान की पहली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगे एसी में आग लगने से दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में धुआं भर गया। इससे दूसरी मंजिल के फ्लैट में रहने वाले दंपती समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में पति-पत्नी और उनकी बेटी शामिल है। बेटे ने दूसरी मंजिल से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि, ऊंचाई से कूदने के चलते उसके पैर में चोट लगी है। मृतकों की पहचान सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू और बेटी सुजान के रूप मे हुई है। बेटा आर्यन घायल है। सूरजकुंड थाना की पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल लड़के को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।