फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा, ‘पड़ोसी’ के AC में आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

फरीदाबाद की एक बहुमंजिला इमारत में सोमवार तड़के करीब 4 बजे एक बड़ा और दुखद हादसा हो गया। मकान की पहली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगे एसी में आग लगने से दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में धुआं भर गया। इससे दूसरी मंजिल के फ्लैट में रहने वाले दंपती समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद। दुर्गेश झाMon, 8 Sep 2025 08:28 AM
दिल्ली से सटे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के ग्रीन फिल्ड स्थित 787 नंबर एक बहुमंजिला इमारत में सोमवार तड़के करीब 4 बजे एक बड़ा और दुखद हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मकान की पहली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगे एसी में आग लगने से दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में धुआं भर गया। इससे दूसरी मंजिल के फ्लैट में रहने वाले दंपती समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में पति-पत्नी और उनकी बेटी शामिल है। बेटे ने दूसरी मंजिल से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि, ऊंचाई से कूदने के चलते उसके पैर में चोट लगी है। मृतकों की पहचान सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू और बेटी सुजान के रूप मे हुई है। बेटा आर्यन घायल है। सूरजकुंड थाना की पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल लड़के को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

शेयर मार्केट का काम करते थे सचिन कपूर

बताया जा रहा है कि मरने वाले परिवार के मुखिया सचिन कपूर शेयर मार्केट का काम करते थे। उन्होंने अपने घर पर ही ऑफिस बनाया हुआ था। उनका बेटा भी पिता के साथ काम काम में हाथ बंटाता था। वहीं 14 वर्षीय बेटी सुजान अभी पढ़ाई कर रही थी, जबकि पत्नी हाउस वाइफ थी।