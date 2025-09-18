Tragic Death on Delhi Flyover Man Falls Run Over by Vehicle दिल्ली में फ्लाईओवर से नीचे गिरने से शख्स की मौत, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर का शक, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में फ्लाईओवर से नीचे गिरने से शख्स की मौत, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर का शक

पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में गुरुवार तड़के नेशनल हाईवे-24 पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां फ्लाईओवर से नीचे गिरे शख्स में अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआईThu, 18 Sep 2025 12:10 PM
पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में गुरुवार तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें 49 साल के राकेश कुमार अग्रवाल की जान चली गई। यह घटना नेशनल हाईवे-24 पर मंगलम कट फ्लाईओवर के पास रात करीब 12 बजे हुई।

फ्लाईओवर से गिरा शख्स

पुलिस के मुताबिक, राकेश कुमार अग्रवाल, जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले थे, फ्लाईओवर से नीचे सर्विस रोड पर गिर गए। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह पैदल थे या किसी वाहन पर सवार थे। घटनास्थल पर एक कार और स्कूटर क्षतिग्रस्त हालत में मिले, लेकिन जब पुलिस पहुंची, तब तक घायल राकेश को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया जा चुका था।

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया। इस खबर ने उनके परिवार और आसपास के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ऐसा लगता है कि किसी भारी वाहन ने फ्लाईओवर पर राकेश को टक्कर मारी, जिसके कारण वह नीचे गिर गए।

ऑटो चालक की मदद

हादसे के चश्मदीद, ऑटो चालक अमित कुमार ने बताया कि वह गाजियाबाद की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति फ्लाईओवर से नीचे गिरा। अमित ने तुरंत कुछ राहगीरों की मदद से घायल राकेश को अपने ऑटो में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में पांडव नगर थाने में भारतीय दंड संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (पूर्व) अभिषेक धनिया ने बताया कि जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे के पीछे की असल वजह क्या थी। क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और कहानी है? पुलिस हर एंगल से इसकी पड़ताल कर रही है।