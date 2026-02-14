Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

पुल से गिरी बाइक, शादी समारोह से लौट रहे 3 लड़कों की मौत; MP में दर्दनाक हादसा

Feb 14, 2026 08:39 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, दमोह
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक पुल से बाइक गिरने से तीन लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों शादी समारोह से लौट रहे थे। तीनों लड़के सागर जिले के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया था।

पुल से गिरी बाइक, शादी समारोह से लौट रहे 3 लड़कों की मौत; MP में दर्दनाक हादसा

मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक पुल से बाइक गिरने से तीन लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों शादी समारोह से लौट रहे थे। तीनों लड़के सागर जिले के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया था।

मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत झापन के पुल से शुक्रवार देर रात बाइक सवार तीन युवक नीचे गिर गए। इस हादसे में तीनों की मौके पर मौत हो गई। उनके साथियों ने स्थानीय लोगों को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शवों को उठाकर तेंदूखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया। शनिवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तीनों युवक सागर जिले के रहने वाले थे। वे तीनों शादी समारोह में शामिल होने के लिए दमोह के समनापुर गांव जा रहे थे।

सागर जिले के रहली थाना के छिरारी गांव निवासी 21 साल के अजय घोषी, 21 साल के अमित कुर्मी, 22 साल के पवन कुर्मी अपने अन्य दो साथियों के साथ दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लाक के समनापुर गांव में शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे।

ये भी पढ़ें:कोर्ट जा रहे वकील को गोली मारी, मध्य प्रदेश में दिनदहाड़े मर्डर से सनसनी
ये भी पढ़ें:MP में 11 IAS अफसरों का ट्रांसफर, कांग्रेस का भ्रष्टचारियों को बचाने का आरोप

पांचों लोगों को अचलपुरा गांव से झलोन की तरफ आना था, लेकिन वह रास्ता भूल गए और झापन की ओर चले गए। यहां बारिश के समय पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। जैसे ही बाइक सवार तीनों युवक पुल पर पहुंचे वह 30 फिट नीचे गिर गए। घटनास्थल दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है।

उनके साथियों ने ग्रामीणों की मदद से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और तीनों को तेंदूखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव ने भी घटना पर दुख जताया है। मृतक उनकी विधानसभा के रहने वाले थे।

ये भी पढ़ें:MP में पुलिसवालों के घर धावा बोलने वाला चोर गिरफ्तार, एक घटना ने बदल दी जिंदगी
ये भी पढ़ें:जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना; MP में वैलेंटाइन डे पर ऐलान

तेंदूखेड़ा थाना प्रभारी रावेन्द्र बागरी ने बताया कि पुल से गिरने पर तीन युवकों की मौत हुई है। शवों को स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया है। सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बता दें कि तेज बारिश के कारण व्यारमा नदी का पुल बह गया था जिसके कारण दोनों और से आवागमन बंद है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;