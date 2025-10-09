Tragic accident in Delhi One dead and 4 injured as basement wall of building collapses दिल्ली में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट की दीवार ढहने से एक की मौत; 4 घायल, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट की दीवार ढहने से एक की मौत; 4 घायल

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 09:51 PM
दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट की दीवार ढहने से पांच लोग दब गए। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, दमकल विभाग और रेस्क्यू टीम की टीम पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद पांच लोगों को मलबे के नीचे से निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने एक को मृत घो‌षित कर दिया। जबकि हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने मृतक 60 साल के हरिमोहन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में घायल हुए 43 साल के चीकू, 33 साल के संदीप, 70 साल के बाबू लाल और 46 साल के अशोक शामिल हैं। पुलिस ने ठेकेदार और मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दमकल विभाग ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6:08 बजे बी-5, ब्लॉक-1ए, सफदरजंग एन्क्लेव में मकान गिरने की कॉल मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम, दमकल विभाग की तीन और रेस्क्यू टीम पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने मलबे में दबे पांच लोगों को बाहर निकाला और पास के अस्पताल में भर्ती कराया। एक आदमी की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल चार लोगों का इलाज किया जा रहा है।