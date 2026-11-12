दिल्ली में भीषण सड़क हादसा, डंपर-ऑटो की टक्कर में मासूम समेत 3 की मौत; 5 लोग घायल
दिल्ली के सोनिया विहार में गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। डंपर और ऑटो की भिड़ंत में एक मासूम बच्ची सहित तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
दिल्ली के सोनिया विहार के 5 नंबर पुश्ता पर गुरुवार तड़के डंपर और ऑटो की भिड़ंत में एक दुधमुंही बच्ची और दो आदमी की मौत हो गई। हादसे में राजा और राखी समेत पांच लोग घायल हैं, जबकि तीन साल की बच्ची सुरक्षित बच गई। पुलिस ने सभी घायलों को जग प्रवेश अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि इस दुर्घटना में ऑटोरिक्शा में यात्रा कर रही तीन साल की एक बच्ची बाल-बाल बच गई। अधिकारी ने कहा कि डीएफएस को सुबह करीब 5.17 बजे पुस्ता नंबर 5 के पास एक डंपर और ऑटोरिक्शा के बीच भीषण टक्कर के संबंध में सूचना मिली।
उन्होंने बताया कि इसके बाद एक टीम को मौके पर भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि डीएफएस की टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों और पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) के वाहन द्वारा सात घायलों को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां दो व्यक्तियो और एक नवजात बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी किसी भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।
अधिकारी के अनुसार, घायलों में दो की पहचान हुई है जिनके नाम राजा (32) और राखी (30) हैं जबकि, दो पुरुष और एक महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस टक्कर के कारण की जांच कर रही है और मृतकों और घायलों की पहचान की पुष्टि कर रही है।
पुलिस ने बताया कि डंपर (DL1LY 5990) और एक ऑटो (DL1RAB 5531) आपस में टकरा गए। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जबकि एक बच्ची सुरक्षित बच गई। दिल्ली फायर सर्विस की टीम के पहुंचने से पहले ही आम लोगों और पीसीआर की मदद से घायलों को जगप्रवेश अस्पताल पहुंचाया गया।
हादसे में युवक की जान गई, चालक फरार
दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बुधवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से 19 साल क युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान घड़ौली गांव की सपेरा बस्ती निवासी रोहित के रूप में हुई है। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। डीसीपी राजीव कुमार के अनुसार, गाजीपुर पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एलबीएस अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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