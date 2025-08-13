दिल्ली की ये टनल अगले आदेश तक बंद, एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाने वालों को होगी दिक्कत

दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेस-वे की दोनों और की टनल को बंद कर दिया गया है। मंगलवार रात से यहां आवाजाही बंद है। अगले आदेश तक ये टनल बंद ही रहेगी। ऐसे में गुरुग्राम और एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

राजधानी दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस-वे की दोनों ओर की टनल (द्वारका से आईजीआई और आईजीआई से द्वारका व गुरुग्राम) मंगलवार रात 11 बजे से अगले आदेश तक आवाजाही के लिए बंद रहेगी।

क्यों किया गया है टनल को बंद? रखरखाव, सफाई और अन्य बुनियादी ढांचागत मरम्मत कार्यों के लिए टनल को बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों के प्रयोग करने को कहा है। द्वारका एक्सप्रेस वे टनल बंद होने के कारण द्वारका से एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाने वाले व आईजीआई से द्वारका और गुरुग्राम आने वाले मार्ग प्रभावित रहेंगे।