रिंग रोड पर कश्मीरी गेट से बुराड़ी तक 3 दिन होगी दिक्कत, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

Jan 19, 2026 07:07 am IST

दिल्ली में रिंग रोड से कश्मीरी गेट आईएसबीटी और बुराड़ी की ओर आने-जाने वाले रास्तों पर वाहन चालकों को अगले तीन दिन तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सोमवार से लाल किले के पीछे लाल किला और सलीमगढ़ किले को जोड़ने वाले मांगी ब्रिज की मरम्मत और पेंटिंग का काम शुरू कर दिया है, जो 21 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान हर दिन पुल का एक हिस्सा बंद रहेगा, जिससे रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की संभावना है। आस-पास के इलाके में भी भारी ट्रैफिक होने की उम्मीद है।

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी : ट्रैफिक पुलिस ने कश्मीरी गेट और बुराड़ी की ओर जाने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में राजा राम कोहली मार्ग से युधिष्ठिर सेतु का उपयोग कर सकते हैं।

ट्रैफिक प्रतिबंध या रूट डायवर्जन जरूरत के आधार पर, निम्नलिखित जगहों से डायवर्जन लगाया जा सकता है:

• शांति वन चौक

• आउटर रिंग रोड पर गीता कॉलोनी की ओर लूप के पास

• टी-पॉइंट राजा राम कोहली मार्ग / गीता कॉलोनी रोड

यदि आवश्यक हो, तो निम्नलिखित हिस्सों पर भी ट्रैफिक प्रतिबंधित किया जा सकता है:

• राजा राम कोहली मार्ग से शांति वन / कश्मीरी गेट की ओर

• महात्मा गांधी मार्ग (शांति वन चौक से सलीमगढ़ किला)

• आउटर रिंग रोड (राजा राम कोहली मार्ग से सलीमगढ़ किला)

वैकल्पिक रूट एडवाइजरी कश्मीरी गेट/बुराड़ी की ओर जाने वाले यात्री आगे की यात्रा के लिए राजा राम कोहली मार्ग -> पुस्ता रोड -> युधिष्ठिर सेतु / सिग्नेचर ब्रिज ले सकते हैं।

इन रास्तों पर मिल सकता है ट्रैफिक जाम निम्नलिखित हिस्सों पर भारी ट्रैफिक का अनुभव हो सकता है:

• महात्मा गांधी मार्ग (शांति वन चौक से हनुमान मंदिर)

• राजा राम कोहली मार्ग

• निषाद राज मार्ग

• नेताजी सुभाष मार्ग

पब्लिक एडवाइजरी • यात्रियों को सलाह दी जाती है कि इस अवधि के दौरान रिंग रोड (शांति वन से हनुमान मंदिर), एनएस मार्ग, निषाद राज मार्ग और राजा राम कोहली मार्ग की ओर जाने से बचें।

• भीड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें और निजी वाहनों से बचें।

• वाहन केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में पार्क करें और सड़क के किनारे पार्किंग से बचें।

• ट्रैफिक नियमों और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।

• ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए यात्रियों से सहयोग की अपील की जाती है।

सामान्य निर्देश सभी वाहन चालकों और यात्रियों से अनुरोध है कि वे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ट्रैफिक की स्थिति के बारे में अपडेट रहें। ताजा ट्रैफिक अपडेट के लिए, कृपया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक चैनलों को फॉलो करें:

वेबसाइट: https://traffic.delhipolice.gov.in

फेसबुक: https://www.facebook.com/dtptraffic

प्लेटफॉर्म X: https://x.com/dtptraffic

इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/dtptraffic WhatsApp: 8750871493