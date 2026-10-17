काम की बात: दिल्ली के कई हिस्सों में 20 अक्टूबर तक डिस्टर्ब रहेगा ट्रैफिक, इन रास्तों से बचने की सलाह
दुर्गा पूजा के आयोजनों के कारण 20 अक्टूबर तक राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात पर पाबंदियां लागू रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी में लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और पुलिसकर्मियों का सहयोग करें।
दुर्गा पूजा के मद्देनजर 20 अक्टूबर तक राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात डिस्टर्ब रहेगा। इनमें दक्षिण दिल्ली का चित्तरंजन पार्क और ग्रेटर कैलाश-II भी शामिल हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि ये पाबंदियां 16 अक्टूबर से लागू हो गई हैं और ये रोजाना शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेंगी। इन पाबंदियों के कारण आउटर रिंग रोड, लाला लाजपत राय मार्ग और लाल बहादुर शास्त्री मार्ग सहित कई मुख्य रास्ते प्रभावित होंगे।
ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी में लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और पुलिसकर्मियों का सहयोग करें। साथ ही, पूजा पंडालों के पास अनधिकृत पार्किंग न करने की चेतावनी भी दी गई है। पाबंदी के समय के दौरान आने वाले लोगों और श्रद्धालुओं के निजी वाहनों पर रोक लगाई गई है।
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि पूजा पंडाल रिहायशी इलाकों के अंदर हैं। यहां सड़कें संकरी हैं और आगंतुकों के लिए पार्किंग की कोई जगह नहीं है। शाम के समय यहां भारी भीड़ और जाम होने की संभावना है। इसलिए, सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश-II के आसपास की अंदरूनी सड़कें और इलाके प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा, आउटर रिंग रोड (वसंत विहार से मोदी मिल फ्लाईओवर तक), लाला लाजपत राय मार्ग, अगस्त क्रांति मार्ग, एमबी रोड, गुरु रविदास मार्ग, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग और जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग भी प्रभावित होंगे।
खानपुर और डीडीए फ्लैट्स-कालकाजी से जामिया हमदर्द तक के रास्ते पर भी ट्रैफिक प्रभावित होगा। खानपुर से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर और चिराग दिल्ली फ्लाईओवर से मूलचंद फ्लाईओवर तक के रास्तों पर भी ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। दिल्ली पुलिस ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की है।
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सीआर पार्क पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि पार्किंग की दिक्कतों से बचा जा सके। टैक्सी और ऑटो से उतरने की जगहों के बारे में एडवाइजरी में कहा गया है कि ये ग्रेटर कैलाश और नेहरू एन्क्लेव मेट्रो स्टेशनों पर होंगे। एडवाइजरी में कहा गया है कि आने वाले लोगों को इन जगहों से पंडालों की ओर जाना चाहिए।
ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने या ड्रॉप-ऑफ पॉइंट्स पर ही रुकने का आग्रह किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि जल्दी निकलें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें। चालकों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे नो पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्क न करें।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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