दिल्ली में रविवार सुबह ‘रन फॉर गुड मैराथन’ का आयोजन, इन रास्तों पर मिलेगा ट्रैफिक डायवर्जन
मैराथन के दौरान यात्रियों को स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़कों, जिनमें BP मार्ग, CGO कॉम्प्लेक्स रोड, 2nd एवेन्यू रोड और 4th एवेन्यू रोड शामिल हैं, पर भारी ट्रैफिक या पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (JLN) में रविवार सुबह होने वाली 'रन फॉर गुड मैराथन' के लिए दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक पर पाबंदियां और डायवर्जन लागू रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस बारे में शनिवार को एक एडवाइजरी जारी करते हुए जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि यह मैराथन 15 मार्च को सुबह 6 बजे शुरू होगी, जिसके चलते दक्षिण दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित या डायवर्ट रहेगी।
ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, और JLN स्टेडियम के आसपास के प्रभावित रास्तों पर जाने से बचें और जहां तक हो सके, वैकल्पिक रास्तों या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।
इन रास्तों पर मिल सकता है भारी यातायात
यातायात पुलिस ने बताया कि मैराथन के दौरान यात्रियों को स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़कों, जिनमें BP मार्ग, CGO कॉम्प्लेक्स रोड, 2nd एवेन्यू रोड और 4th एवेन्यू रोड शामिल हैं, पर भारी ट्रैफिक या पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को परेशानी से बचाने के लिए पुलिस ने इस कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए कई डायवर्जन पॉइंट तय किए हैं।
भारी वाहनों की आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित
सुबह 5 बजे से सुबह 9.30 बजे तक JLN स्टेडियम रेड लाइट से B.P. मार्ग तक भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
इन जगहों से डायवर्ट रहेगा ट्रैफिक (यहां से मुड़ेंगे वाहन)
- मेहर चंद मार्केट सिग्नल, कोटला रेड लाइट, 2nd एवेन्यू-जोर बाग क्रॉसिंग, 4th एवेन्यू-जोर बाग क्रॉसिंग और लाला लाजपत राय कट से CBI बिल्डिंग की ओर भेजा जाएगा।
- सेवा नगर, जोर बाग और INA से आने वाले भारी वाहनों को मेहर चंद मार्केट सिग्नल पर 4th एवेन्यू रोड और सेवा नगर मार्केट रोड के रास्ते अरबिंदो मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- कोटला मुबारकपुर, डिफेंस कॉलोनी मार्केट और एंड्रयूज गंज से आने वाले ट्रैफिक को कोटला रेड लाइट पर डिफेंस कॉलोनी मार्केट रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- खन्ना मार्केट और लोधी कॉलोनी के रिहायशी इलाकों से आने वाले वाहनों को लोधी रोड पर जाने की अनुमति नहीं होगी, उन्हें 2nd एवेन्यू रोड-जोर बाग क्रॉसिंग से जोर बाग रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- सेवा नगर और जोर बाग से आने वाले ट्रैफिक को लोधी रोड पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें 4th एवेन्यू रोड-जोर बाग क्रॉसिंग से जोर बाग रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- मूलचंद की तरफ से आने वाले वाहनों को CBI बिल्डिंग के पास लाला लाजपत राय कट से JLN रोड पर बायां मोड़ लेने की अनुमति नहीं होगी, उन्हें सीधे मथुरा रोड पर दिल्ली चिड़ियाघर की ओर आगे जाना होगा।
आपातकालीन सेवाओं को रहेगी छूट
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को, उन सड़कों से भी बेरोकटोक आवाजाही की अनुमति होगी जहां पर ये सभी पाबंदियां या डायवर्जन लागू हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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