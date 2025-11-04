Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTraffic restrictions in south Delhi for Baba Bageshwar Dham Padh Yatra on November 7
7 नवंबर को दिल्ली की इन सड़कों पर जाने से बचें, बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवायजरी जारी

7 नवंबर को दिल्ली की इन सड़कों पर जाने से बचें, बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवायजरी जारी

संक्षेप: इस एडवायजरी में आम जनता और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे छतरपुर मंदिर और SSN मार्ग के आसपास होने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं और असुविधा से बचने पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

Tue, 4 Nov 2025 10:46 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा राजधानी दिल्ली में 7 नवंबर (शुक्रवार) को 'बाबा बागेश्वर धाम पद यात्रा' निकाली जा रही है, जिसकी तैयारियों के मद्देनजर यातायात पुलिस ने मंगलवार को एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उसने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए पदयात्रा वाले दिन दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लगाने की घोषणा की। यह यात्रा 7 नवंबर की सुबह 11 बजे से छतरपुर के आध्या कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है, साथ ही वाहनों का एक बड़ा काफिला भी शामिल होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, यात्रा वाले मार्ग पर सभी तरह के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा और यातायात अवरोधों से बचने के लिए निम्नलिखित मार्गों पर हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और निजी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित या डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि सुरक्षित और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए, दक्षिण दिल्ली के महरौली में निम्नलिखित प्रतिबंध और डायवर्जन प्रभावी रहेंगे...

यातायात प्रतिबंध

छतरपुर स्थित Y-पॉइंट से SSN मार्ग पर डेरा मोड़ तक (दोनों तरफ)- सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

CDR चौक से छतरपुर के Y-पॉइंट तक (दोनों तरफ)- सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

ज़ीर खोड़ से डेरा मोड़ (दोनों तरफ)- दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक (07.11.25) को और अगली सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक (08.11.25) को

पार्किंग प्रतिबंध

CDR चौक से डेरा मंडी और जीर खोड़ तक (सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक) पार्किंग पर रोक रहेगी

एडवायजरी के अनुसार उल्लंघन करने वालों के वाहनों को टो कर लिया जाएगा और कानून के अनुसार उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।

वैकल्पिक मार्ग

फरीदाबाद की ओर → सीडीआर चौक होते हुए एमजी रोड

गुरुग्राम की ओर → सीडीआर चौक होते हुए मंडी रोड

डेरा गांव से → बंद रोड-मंडी रोड-एमजी रोड

एडवायजरी में आम जनता से SSN मार्ग, छतरपुर मंदिर रोड और 100 फुटा रोड पर जाने से बचने और देरी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करते हुए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है।

SSN मार्ग से आने वाले और फरीदाबाद जाने वाले यात्रियों को SSN मार्ग पर जाने से बचने और CDR चौक होते हुए सीधे MG रोड पर जाने की सलाह दी गई है। SSN मार्ग से जीर खोड़ रोड होते हुए गुरुग्राम जाने वालों को CDR चौक पर मंडी रोड का उपयोग करने की सलाह दी गई है। डेरा गांव से आने वाले और छतरपुर जाने वाले यात्रियों को महरौली-गुड़गांव रोड जाने के लिए बंद रोड से मंडी रोड की ओर मोड़ दिया जाएगा।

साथ ही इस यात्रा परामर्श में आम जनता और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे छतरपुर मंदिर और SSN मार्ग के आसपास होने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं और असुविधा से बचने के लिए सड़कों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।