दिल्ली में 13 और 15 अगस्त के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, समारोह स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे ये चीजें

दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया है। 13 अगस्त को लाल किले पर फुल-ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त को मुख्य समारोह आयोजित होगा। पुलिस ने समारोह स्थल पर कुछ चीजों के लाने पर बैन लगा दिया है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 10:35 PM
दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया है। 13 अगस्त को लाल किले पर फुल-ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त को मुख्य समारोह आयोजित होगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पुलिस ने समारोह स्थल पर कुछ चीजों के लाने पर बैन लगा दिया है।

दिल्ली पुलिस ने 13 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल-ड्रेस रिहर्सल से पहले सोमवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया। इसमें यात्रियों से कुछ सड़कों पर जाने से बचने का आग्रह किया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि रिहर्सल के दिन 13 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास ट्रैफिक बंद रहेगा। इसमें कहा गया है कि नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड और निषाद राज मार्ग सहित कई प्रमुख सड़कें बंद रहेंगी।

इस फुल-ड्रेस रिहर्सल में सुरक्षा बल और सांस्कृतिक टीम शामिल होंगी। इसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में आयोजित किया जाएगा। ट्रैफिक की यही व्यवस्थाएं 15 अगस्त को भी दोहराई जाएंगी, जब प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

एडवाइजरी में कहा गया है कि सुचारू आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आईएसबीटी कश्मीरी गेट, सलीमगढ़ बाईपास, विकास मार्ग और आसपास के अन्य इलाकों से आने वाले यातायात के लिए डायवर्जन लागू रहेगा। अजमेरी गेट, दक्षिणी दिल्ली, माल रोड और बर्फ खाना सहित दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से आने वाली बसों के लिए विशेष मार्ग तय किए गए हैं।

लाल किले के पास कुछ सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों, अंतरराज्यीय बसों और सिटी बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से मेट्रो का उपयोग करने और अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है।

पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे समारोह स्थल पर कैमरा, दूरबीन, रिमोट से चलने वाली कार की चाबियां, हैंडबैग और पानी की बोतलें जैसी प्रतिबंधित वस्तुएं न ले जाएं। एडवाइजरी में कहा गया है कि पुलिस ने लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की तुरंत सूचना पुलिस को देने का अनुरोध किया है।