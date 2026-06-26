दिल्ली के कई इलाकों में आज निकलेंगे मुहर्रम के जुलूस, लोगों को परेशानी से बचाने पुलिस ने बताए वैकल्पिक रास्ते
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आजादपुर चौक और मुकरबा चौक के बीच कमर्शियल गाड़ियों की आवाजाही शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित या डायवर्ट ही रहेगी।
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार 26 जून को शहर के अनेक इलाकों से निकलने वाले मुहर्रम के जुलूसों को देखते हुए लोगों को परेशानी से बचाने के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और डायवर्जन लागू किया है। इसके तहत पुलिस ने लोगों को जुलूस वाले रास्तों से निकलने से बचने, और आने-जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही पुलिस ने अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा है।
मुहर्रम (ताज़िया) जुलूस को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक, नई दिल्ली में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है और साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया है। इस दौरान आउटर सर्कल पर शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक आउटर CC-चेम्सफोर्ड रोड क्रॉसिंग से आउटर CC-संसद मार्ग तक (गलत कैरिजवे) और संसद मार्ग से नीति आयोग तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।
इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बृजमोहन चौक, गेट नंबर 1 जामा मस्जिद, सुभाष कट (साइकिल मार्केट), अजमेरी गेट, कमला मार्केट गोलचक्कर, झंडेवालान गोलचक्कर, पहाड़गंज चौक, इंद्रलोक चौक, के.डी. चौक (शास्त्री नगर मेट्रो चौक), कमल टी-पॉइंट और बारा हिंदू राव इलाके तक रास्ता बदला हुआ रहेगा। इस दौरान इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से जखीरा अंडरपास की तरफ जाने वाले ट्रैफिक की इजाजत नहीं होगी।
पंखा रोड: सागरपुर टी-पॉइंट और उत्तम नगर चौक के बीच सड़क का आधा हिस्सा दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेगा।
डाबरी-पालम रोड: पालम फ्लाईओवर, डाबरी मोड़ और MTNL ऑफिस के पास करबला के बीच सड़क का आधा हिस्सा दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेगा।
GTK रोड: आज़ादपुर चौक और मुकरबा चौक के बीच कमर्शियल गाड़ियों की आवाजाही शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक सीमित/डायवर्ट रहेगी। इस बारे में जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि पाबंदी के समय प्रभावित हिस्से पर आजादपुर मंडी जाने वाली कमर्शियल गाड़ियों को आने की अनुमति नहीं होगी।
करबला, दक्षिणपुरी में प्रभावित रहने वाले रास्ते
- महरौली-बदरपुर रोड (MB रोड) - हमदर्द टी-पॉइंट से खानपुर टी-पॉइंट तक
- पंखे वाला रोड - सागरपुर टी-पॉइंट से उत्तम नगर चौक तक
- डाबरी-पालम रोड - पालम फ्लाईओवर से डाबरी मोड़ होते हुए MTNL ऑफ़िस के पास करबला तक
- GTK रोड - आज़ादपुर चौक से मुकरबा चौक तक
- सेंट्रल दिल्ली - जामा मस्जिद, अजमेरी गेट, कमला मार्केट, पहाड़गंज, झंडेवालान, इंद्रलोक, शास्त्री नगर और बारा हिंदू राव
- आउटर सर्कल - संसद मार्ग - रफ़ी मार्ग - सुनहरी बाग़ रोड - कृष्णा मेनन मार्ग
- तुगलक रोड कॉरिडोर
ट्रैफिक एडवाइजरी
रफी मार्ग
नीति आयोग से रेल भवन गोलचक्कर तक
रेल भवन गोलचक्कर से सुनहरी मस्जिद तक
सुनहरी बाग रोड-कृष्ण मेनन मार्ग से गोले मेथी गोलचक्कर तक
तुगलक रोड: गोले मेथी गोलचक्कर से तुग़लक रोड गोलचक्कर और अरबिंदो चौक तक
मेहरौली-बदरपुर रोड (MB रोड)
बदरपुर से खानपुर/साकेत की ओर जाने वाले ट्रैफ़िक को हमदर्द टी-पॉइंट पर गुरु रविदास मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
गुरु रविदास मार्ग से साकेत की ओर जाने वाले ट्रैफ़िक को हमदर्द टी-पॉइंट पर बदरपुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
साकेत से बदरपुर की ओर जाने वाले ट्रैफ़िक को खानपुर टी-पॉइंट पर लाल बहादुर शास्त्री मार्ग होते हुए चिराग दिल्ली की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
चिराग दिल्ली/लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से MB रोड की ओर जाने वाले ट्रैफ़िक को खानपुर टी-पॉइंट पर साकेत की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
महर्षि वाल्मीकि मार्ग, राजा राम मार्ग, दुर्बल नाथ मार्ग और बाबा रामदेव रोड/दक्षिणपुरी रोड पर ट्रैफिक की आवाजाही की अनुमति नहीं हो सकती है।
नो पार्किंग और टोइंग की व्यवस्था
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ऊपर बताए गए प्रतिबंधित रास्तों और आस-पास के इलाकों में किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ियों को टो करके ट्रैफिक पिट कालीबाड़ी मंदिर मार्ग, भैरव मंदिर के सामने ट्रैफिक पिट और माता सुंदरी ट्रैफिक पिट में ले जाया जाएगा।
इन जगहों पर रहेंगे डायवर्जन पॉइंट्स
हमदर्द टी-पॉइंट, खानपुर टी-पॉइंट, संसद मार्ग - इम्तियाज खान रोड क्रॉसिंग, मुकरबा चौक, विंडसर प्लेस, आजादपुर चौक, मौलाना आजाद रोड गोलचक्कर, महिंद्रा पार्क रेड लाइट, मोती लाल नेहरू प्लेस गोलचक्कर, शाह आलम बांध रोड, सेना भवन के पास राजाजी मार्ग गोलचक्कर, आर.के. आश्रम मार्ग, क्लैरिज होटल गोलचक्कर, गोल पोस्ट ऑफिस गोलचक्कर, सम्राट होटल/भिंडर पॉइंट गोलचक्कर, जनपथ रोड गोलचक्कर (आउटर सर्कल), जिमखाना क्लब गोलचक्कर, यशवंत प्लेस गोलचक्कर, बूटा सिंह गोलचक्कर।
पुलिस ने बताए ये वैकल्पिक रास्ते
गुरु रविदास मार्ग, इंदर मोहन भारद्वाज मार्ग (अलकनंदा रोड), आउटर रिंग रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जेल रोड - तिलक नगर - नजफगढ़ रोड, रोड नंबर 201 - सेक्टर-1 - पावर हाउस - डाबरी मोड़, रानी झांसी रोड, पंचकुइयां रोड, ईदगाह रोड, सदर थाना रोड, वंदे मातरम मार्ग, शंकर रोड गोलचक्कर
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।