गुरुग्राम में जापानी टूरिस्ट से ट्रैफिक पुलिस ने ली 1 हजार रुपये रिश्वत, तीनों सस्पेंड- VIDEO

दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जापानी टूरिस्ट से एक हजार रुपये रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने आनन-फानन में एक्शन लेते हुए तीन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड होने वाले कर्मचारियों के नाम जोन ऑफीसर करण सिंह, कॉनस्टेबल शुभम और होमगार्ड भूपेंद्र हैं।

यह मामला तब सामने आया जब जापानी नागरिक केल्टो द्वारा अपने साथ हुई घटना का जिक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किया। वीडियो में उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना रसीद दिए उनसे एक हजार रुपये का जुर्माना लिया गया। केल्टो ने इंस्टाग्राम पर लिखा- वाह! गुरुग्राम पुलिस ने एक जापानी टूरिस्ट से 1000 रुपए ले लिए, वो भी बिना रसीद। इस तरह वे विदेश में भारत की छवि खराब करते हैं।