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काम की बात: दिल्ली की इस सड़क पर 2 महीने तक डिस्टर्ब रहेगा ट्रैफिक, आज राजघाट मार्ग पर डायवर्जन

May 06, 2026 05:20 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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न्यू रोहतक रोड पर पाइप लाइन बिछाने के काम की वजह से सड़क का एक लेन 30 जून तक बाधित जारी रहेगा। दिल्ली जल बोर्ड इस रोड पर कमल टी-पॉइंट से आनंद पर्वत गली नंबर 10 तक भूमिगत पाइप लाइन बिछाने का कार्य कर रहा है। इस कार्य के चलते सड़क की एक लेन बाधित रहेगा।

दिल्ली की इस सड़क पर 2 महीने तक डिस्टर्ब रहेगा ट्रैफिक, आज राजघाट मार्ग पर डायवर्जन

Delhi traffic update: न्यू रोहतक रोड पर पाइप लाइन बिछाने के काम की वजह से सड़क का एक लेन 30 जून तक बाधित जारी रहेगा। दिल्ली जल बोर्ड इस रोड पर कमल टी-पॉइंट से आनंद पर्वत गली नंबर 10 तक भूमिगत पाइप लाइन बिछाने का कार्य कर रहा है। इस कार्य के चलते सड़क की एक लेन बाधित रहेगा।

30 जून तक जारी रहेगा काम

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि यह कार्य 30 जून तक जारी रहेगा। ऐसे में वाहन चालक सुबह 7 बजे से रात 11 बजे के बीच कमल टी-पॉइंट से जखीरा फ्लाईओवर और आनंद पर्वत के बीच के मार्ग पर आवाजाही करने से बचें। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि जखीरा फ्लाईओवर या पंजाबी बाग जाने वाले वाहन चालक कमल टी-पॉइंट से दायीं ओर स्वामी नारायण मार्ग लेकर पुरानी रोहतक रोड के जरिए जखीरा अंडरपास पहुंच सकते हैं।

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वैकल्पिक व्यवस्था

ईदगाह या रानी झांसी फ्लाईओवर की तरफ से आने वाले वाहन चालक न्यू रोहतक रोड से बचें और रानी झांसी फ्लाईओवर के साथ-साथ सर्विस रोड लेकर राम बाग रोड व रोड नंबर 40 से पुरानी रोहतक रोड पर जाएं। बसों और भारी वाहनों को कमल टी-पॉइंट से दायीं ओर स्वामी नारायण मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा, उन्हें वहां से बायीं ओर पुरानी रोहतक रोड पर मुड़ना होगा।

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राजघाट मार्ग पर आज डायवर्जन

राजघाट स्थित महात्मा गांधी स्मृति स्थल पर बुधवार को कार्यक्रम होगा। इसमें कई वीवीआईपी हिस्सा लेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया कि सुबह नौ से 11 बजे के बीच राजघाट चौक, आईटीओ चौक, दिल्ली गेट चौक, गुरु नानक चौक, राजघाट डीटीसी डिपो और आईपी फ्लाईओवर से यातायात डायवर्ट किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि बहादुर शाह जफर मार्ग पर आईटीओ चौक से दिल्ली गेट, शांतिवन चौक से आईपी फ्लाईओवर और आसफ अली रोड सहित कई सड़कों पर प्रतिबंध रहेगा।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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