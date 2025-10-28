Hindustan Hindi News
नोएडा में इस सेक्टर में लोगों को मिलेगी जाम व भीड़भाड़ से मुक्ति, अगले चरण में पहुंची स्काईवॉक की तैयारी
नोएडा में इस सेक्टर में लोगों को मिलेगी जाम व भीड़भाड़ से मुक्ति, अगले चरण में पहुंची स्काईवॉक की तैयारी

नोएडा में इस सेक्टर में लोगों को मिलेगी जाम व भीड़भाड़ से मुक्ति, अगले चरण में पहुंची स्काईवॉक की तैयारी

संक्षेप: यह स्काईवॉक भी गोलाकार होगा। साथ ही स्काईवॉक तक पहुंचने में लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए नोएडा की तरफ दोनों ओर एस्केलेटर (स्वचालित सीढ़ियां) बनाई जाएंगी और नेशनल हाईवे की तरफ दो एलिवेटर यानी लिफ्ट लगाई जाएंगी।

Tue, 28 Oct 2025 10:45 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा, उत्तर प्रदेश
नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित मॉडल टाउन गोल चक्कर पर बनने वाले स्काईवॉक की तैयारी अब अगले चरण में पहुंच गई है। 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्काईवॉक के निर्माण के लिए प्राधिकरण ने एजेंसी का चयन कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस काम की जिम्मेदारी एसटी कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दी गई है और इसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने का वक्त दिया गया है। जिसके बाद कंपनी जल्द ही इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू करने वाली है।

इस स्काईवॉक के बनने से NH-9 को पार कर मॉडल टाउन से गाजियाबाद और गाजियाबाद से मॉडल टाउन आने-जाने वाले वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसके बनने से ना केवल लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि पैदल यात्रियों के नहीं होने से नेशनल हाईवे पर हादसों की आशंका भी कम हो जाएगी। साथ ही खासकर सुबह और शाम के समय भीड़भाड़ की वजह से यात्रा में लगने वाला अतिरिक्त समय भी कम हो जाएगा। स्काईवॉक के बनने से पैदल यात्री नेशनल हाईवे के ऊपर से ही आजा सकेंगे, ऐसे में समय और जान-माल सभी की भरपूर बचत होगी।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोलचक्कर की तरह ही यह स्काईवॉक भी गोलाकार होगा। साथ ही स्काईवॉक तक पहुंचने में लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए नोएडा की तरफ दोनों ओर एस्केलेटर (स्वचालित सीढ़ियां) बनाई जाएंगी और नेशनल हाईवे की तरफ दो एलिवेटर यानी लिफ्ट लगाई जाएंगी। इस बारे में प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि स्काईवॉक निर्माण के लिए भूमि चिह्नांकन का काम शुरू कर दिया गया है। मौके पर किसी भी तरह का अतिक्रमण का पता लगाने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण की टीम निर्माण कंपनी के साथ मौके पर जाकर देखेगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
