Traffic in South Delhi to improve with 1470 crore project, 6-lane elevated road approved
दक्षिणी दिल्ली में 1470 करोड़ से बनेगा 6-लेन एलिवेटेड रोड, मिली मंजूरी; जानिए कहां से कहां तक जाएगा

Jan 20, 2026 08:36 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, अमित झा, नई दिल्ली
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने शहर के दक्षिणी इलाके को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एमबी रोड पर साकेत जी-ब्लॉक से पुल प्रह्लादपुर तक 6-लेन का एकीकृत एलिवेटेड रोड व दो अंडरपास बनाने को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 1471.14 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, वहीं इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस बुनियादी ढांचा परियोजना के पूरा होने से ना केवल यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि दिल्ली के लोगों को लम्बे समय तक जाम की समस्या से मुक्ति भी मिलेगी।

दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को आयोजित वित्त व्यय समिति की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। बैठक में इस परियोजना की तकनीकी, वित्तीय और संरचनात्मक रूपरेखा पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के बाद इसे स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यह परियोजना दक्षिणी दिल्ली के यातायात नेटवर्क को अधिक सुव्यवस्थित और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम सिद्ध होगी।

दो हिस्सों में बनेगा 5 किमी लंबा एकीकृत एलिवेटेड रोड

मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब पांच किलोमीटर लंबी यह परियोजना दो भागों में बनेगी। पहला एलिवेटेड रोड साकेत जी ब्लॉक से संगम विहार तक होगा। इसकी लंबाई 2.42 किलोमीटर होगी, दूसरा एलिवेटेड रोड मां आनंदमाई मार्ग से पुल प्रह्लादपुर तक बनेगा। इसकी लंबाई करीब 2.48 किलोमीटर होगी।

एमबी रोड पर बनेगा एकीकृत एलिवेटेड कॉरिडोर

सीएम ने इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) करेगा। यह परियोजना DMRC कॉरिडोर के अलाइनमेंट में विकसित की जाएगी, जिससे सड़क और मेट्रो, दोनों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि इस एकीकृत संरचना में डबल डेकर सिस्टम वाला 6-लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा, जिसमें ऊपर मेट्रो चलेगी और उसके नीचे एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। इस परियोजना में दो अंडरपास भी बनाए जाएंगे जो साकेत-जी ब्लॉक और बीआरटी कॉरिडोर पर बनेंगे। यह मॉडल न केवल कम जगह में अधिक क्षमता प्रदान करेगा, बल्कि साकेत जी-ब्लॉक, आंबेडकर नगर, खानपुर और संगम विहार जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात की गति को दोगुना कर देगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने संगम विहार से मां आनंदमाई मार्ग तक करीब ढाई किलोमीटर लंबे छह लेन के एलिवेटेड रोड को भी सैद्धातिक मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय को भेजा जा रहा है। प्रस्तावित क्षेत्र तुगलकाबाद किला के अधीन आता है।

यातायात में होगा बड़ा सुधार

मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना में निवेश से दक्षिण दिल्ली की यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। एमबी रोड पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलेगी, वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और लाखों यात्रियों का समय बचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश राजधानी को आधुनिक, सुगम और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

