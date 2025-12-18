Hindustan Hindi News
वाहन चालक दें ध्यान: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इन रास्तों में बदलाव, ट्रैफिक एडवाइजरी

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हनुमान मंदिर बिसरख से गौड़ चौक की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जरूरी एडवाइजरी जारी की है। इस रास्ते पर गुरुवार से डायवर्जन लागू रहेगा, इसलिए लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। 

Dec 18, 2025 11:04 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हनुमान मंदिर बिसरख से गौड़ चौक की ओर जाने वाले वाहन चालक ध्यान दें। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, सीवर लाइन पर काम होने के चलते गुरुवार से हनुमान मंदिर बिसरख से गौड़ चौक की ओर के मांग में डायवर्जन रहेगा। ग्रेटर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे डायवर्जन वाले वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें ताकि असुविधा का सामना ना करना पड़े।

ट्रैफिक पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर बिसरख की ओर से डी मार्ट गोल चक्कर होकर गौड़ चौक की ओर जाने वाले वाहनों के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। अब ये वाहन चालक डी मार्ट गोल चक्कर से बाएं होकर अपने मुकाम तक जा सकेंगे।

ग्रेटर नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सूरजपुर बिसरख से डी मार्ट गोल चक्कर होकर गौड़ चौक की ओर जाने वाले वाहन चालकों को भी ध्यान देना होगा। ये वाहन चालक एसीई सोसाइटी गोल चक्कर से दाहिने टर्न कर 130 फुटा रोड से अपने मुकाम की ओर जा सकेंगे।

नोएडा यातायात पुलिस ने बुधवार को नियमों का उल्लंघन करने वाले 7726 वाहनों के चालान किए जिनमें से 4290 चालान मौके पर मौजूद कर्मियों द्वारा और 3436 चालान कैमरों की मदद से किए गए। इसके अलावा जरूरी कागजात न होने पर 25 वाहनों को सीज भी किया गया।

ट्रैफिक डीसीपी डॉ. प्रवीन रंजन के अनुसार सबसे ज्यादा 2889 चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने पर हुए जबकि तीन सवारी बैठाने पर 203 और सीट बेल्ट न लगाने पर 170 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। घने कोहरे के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस एक्सप्रेसवे पर टोल के पास वाहनों को छोटे-छोटे समूहों में सुरक्षित तरीके से निकाल रही है।

