दिल्ली में कल इस सड़कों पर जाने से बचें, रहेंगी ट्रैफिक पाबंदियां; अपनाएं ये रूट

संक्षेप: दिल्ली में कल यानी 23 नवंबर को कुछ सड़कों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस बारे में एडवाइजरी जारी करने हुए वाहन चालकों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने को कहा है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल यानी 23 नवंबर को कुछ सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन और कुछ खास पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि जेएलएन स्टेडियम में रविवार को सुबह छह बजे से आयोजित होने वाले ‘भारत का भविष्य- शाहोथॉन’ मैराथन को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में कुछ सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा जबकि कुछ पर डायवर्जन लागू रहेगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से कहा गया है कि वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रास्ता ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से प्लान करें। ट्रैफिक एडवाइजरी के तहत, पुलिस ने सुबह 4:00 बजे से 09:30 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन और कुछ खास पाबंदियों की घोषणा की है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से कहा गया है कि हाफ मैराथन के दौरान मेहर चंद मार्केट सिग्नल सेवा नगर, जोरबाग और आईएनए की ओर से आने वाले भारी वाहनों को फोर्थ एवेन्यू रोड और सेवा नगर मार्केट रोड का इस्तेमाल करते हुए अरबिंदो मार्ग की ओर जाने की सलाह दी जाती है। वहीं कोटला रेड लाइट कोटला मुबारकपुर स्थित गुरुद्वारा, डिफेंस कॉलोनी मार्केट और एंड्रयूज गंज से आने वाले वाहनों को डिफेंस कॉलोनी मार्केट रोड की ओर जाने की सलाह दी जाती है।

यही नहीं सेकंड एवेन्यू रोड और फोर्थ एवेन्यू रोड सेवा नगर और जोर बाग से आने वाले वाहनों को जोर बाग रोड की ओर जाने की सलाह दी गई है। गोल चक्कर गेट नंबर 17, जेएलएन स्टेडियम दयाल सिंह/प्रगति विहार की ओर से आने वाले वाहनों को सीजीओ कॉम्प्लेक्स रेड लाइट होते हुए लाला लाजपत मार्ग की ओर जाना होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है।

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम रेड लाइट से पूरे बीपी मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में सुबह चार बजे से साढ़े नौ बजे तक जेएलएन स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहन चालकों को भारी जाम या ट्रैफिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से इन सड़कों पर जाने से परहेज करने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।