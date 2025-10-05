एयरफोर्स डे पर बदले गाजियाबाद के रास्ते, 8 अक्टूबर को इन रूट्स पर लगेगा डायवर्जन

रास्तों में किए गए बदलावों की वजह है, एयरफोर्स डे। पुलिस के मुताबिक, 8 अक्तूबर को गाजियाबाद के हिण्डन एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स-डे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें विशिष्ट महानुभावों के साथ-साथ भारतीय सेनाओं समेत अन्य सीनियर अधिकारी भाग लेंगे।

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने 8 अक्टूबर के लिए यातायात डायवर्जन की एडवायजरी जारी की है। रास्तों में किए गए बदलावों की वजह है, एयरफोर्स डे। पुलिस के मुताबिक, 8 अक्तूबर को गाजियाबाद के हिण्डन एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स-डे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें विशिष्ट महानुभावों के साथ-साथ भारतीय सेनाओं समेत अन्य सीनियर अधिकारी भाग लेंगे।

सुरक्षा के नजरिये से रास्तों में इस तरह के अहम बदलाव किए गए हैं। जानिए किन रास्तों में बदलाव हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुबह छह बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक गाजियाबाद में निम्न मार्गों पर सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

1- एएलटी चौराहा से रोटरी गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

2- हिण्डन रिवर मेट्रो स्टेशन से रोटरी गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

3- रोटरी गोलचक्कर से नागद्वार की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

4- करहेड़ा कट जी0टी0 रोड से हिण्डन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

5- मोहननगर से हिण्डन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

6- करन गेट गोलचक्कर से हिण्डन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।