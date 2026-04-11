दिल्ली में कुतुब मीनार और महरौली पार्क के पास भारी भीड़ की आशंका, इन रास्तों पर रहेगी नो एंट्री
दिल्ली के कुतुब मीनार और डीडीए महरौली पार्क के आसपास रविवार को कई रास्तें बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। रविवार को इन इलाकों में भारी ट्रैफिक और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कुछ रास्तों पर प्रतिबंध और डायवर्ट करने की बात कही गई है।
दिल्ली के कुतुब मीनार और डीडीए महरौली पार्क के आसपास रविवार को कई रास्तें बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। रविवार को इन इलाकों में भारी ट्रैफिक और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कुछ रास्तों पर प्रतिबंध और डायवर्ट करने की बात कही गई है। एडवाइजरी के मुताबिक ट्रैफिक बिना किसी परेशानी के चलाने के लिए रविवार को शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि अनुव्रत मार्ग से फूल मंडी होते हुए या क्रिसेंट मार्ग से मस्जिद हाजी अली जान होते हुए कुतुब मीनार की ओर भारी गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
इसी तरह, कालका दास मार्ग से स्मारक की ओर जाने वाली गाड़ियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। अनुव्रत मार्ग, क्रिसेंट मार्ग और कालका दास मार्ग सहित अन्य संपर्क रूटों पर भारी गाड़ियों का रुकना या पार्किंग करना मना है। एडवाइजरी में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों की गाड़ियों को टो करके हटाया जाएगा और उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
अरबिंदो मार्ग, अनुव्रत मार्ग, क्रिसेंट रोड और कालका दास मार्ग सहित सभी प्रमुख सड़कें सामान्य यातायात के लिए खुली रहेंगी, लेकिन कुतुब मीनार तक जाने की अनुमति केवल कालका दास मार्ग से ही होगी। पुलिस ने बताया कि महरौली स्थित कालका दास मार्ग पर केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्किंग की अनुमति होगी। एम्बुलेंस, फायर सर्विस और पुलिस सहित इमरजेंसी गाड़ियों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
पहले से बना लें योजना
एडवाइजरी में यात्रियों से प्रभावित मार्गों से बचने, भीड़भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है, विशेष रूप से वे लोग जो आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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