दिल्ली में कल हाफ मैराथन, कई रास्तों पर डायवर्ट रहेगा ट्रैफिक; एडवाइजरी जारी
दिल्ली में रविवार को होने वाली हाफ मैराथन के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है। इसमें बताया गया है कि रविवार को जब इंडियन नेवी हाफ मैराथन होगी तो राष्ट्रीय राजधानी की कई मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा और डायवर्जन लागू किए जाएंगे।
यह इवेंट फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल और सशस्त्र बलों और आम लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 15000 धावकों के भाग लेने की उम्मीद है। मैराथन को 1 फरवरी को सुबह 5 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाई जाएगी।
एडवाइजरी के मुताबिक, तय रास्तों पर सुबह 4:45 बजे से 9 बजे तक ट्रैफिक मूवमेंट रेगुलेट किया जाएगा। इमरजेंसी गाड़ियों को बिना किसी रुकावट के जाने दिया जाएगा, जबकि भीड़ की डेंसिटी के हिसाब से क्रॉस ट्रैफिक को इजाजत दी जाएगी।
21.01 किमी की हाफ मैराथन सुबह 5:30 बजे भीष्म पितामह मार्ग पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 1 से शुरू होगी और लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डॉ. ज़ाकिर हुसैन मार्ग, इंडिया गेट सी-हेक्सागन, कर्तव्य पथ, रफी मार्ग, संसद मार्ग, जनपथ रोड और सेंट्रल दिल्ली के दूसरे हिस्सों से गुजरते हुए वापस स्टेडियम में खत्म होगी।
10 किमी की दौड़ सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और 5 किमी की दौड़ सुबह 7:30 बजे से होगी। यह भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, मथुरा रोड और आस-पास की सड़कों के कुछ हिस्सों को कवर करेंगी।
पुलिस ने कहा कि फोर्थ एवेन्यू-भीष्म पितामह मार्ग जंक्शन, कोटला रेड लाइट, सेवा नगर रेड लाइट, मेहर चंद मार्केट रेड लाइट, अरबिंदो मार्ग-लोधी रोड जंक्शन, राजेश पायलट मार्ग-अमृता शेरगिल मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग जंक्शन, लाला लाजपत राय मार्ग, नीला गुम्बद, मथुरा रोड-भैरों रोड जंक्शन, पंडारा रोड जंक्शन, जनपथ-मौलाना आजाद रोड सहित कई स्थानों पर जरूरत के अनुसार ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा।
नॉर्थ-साउथ और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए दूसरे रास्ते बताए गए हैं। रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, आईपी फ्लाईओवर, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, धौला कुआं, एम्स चौक, आईटीओ, कनॉट प्लेस और नारायणा से यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान कर लें। पुलिस ने बताया कि जमीनी हालात के हिसाब से आगे और इंतजाम किए जाएंगे।