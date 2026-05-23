दिल्ली में रविवार को लाल किले पर बड़ा आयोजन, जुटेंगे 1 लाख लोग; पुलिस ने बताए वैकल्पिक रास्ते
पुलिस ने बताया कि इस आयोजन के दौरान बड़े जुलूसों के निकलने और वहां भारी संख्या में लोगों के जमा होने के कारण कई इलाकों में वाहनों का ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित रास्तों पर गैर-जरूरी यात्रा से बचें।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मध्य और उत्तरी इलाकों में रविवार (24 मई) को होने वाले कई कार्यक्रमों के मद्देनजर लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यातायात पुलिस ने एक बेहद जरूरी एडवाइजरी (सलाह) जारी की है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रविवार को लाल किले पर 'जनजाति सांस्कृतिक समागम' का आयोजन हो रहा है, साथ ही इस कार्यक्रम की वजह से आयोजनस्थल मार्ग पर कई शोभायात्राएं भी निकाली जाएंगी, जिसकी वजह से यातायात के बड़े पैमाने पर प्रभावित रहने की संभावना है, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने बड़े स्तर पर रूट डायवर्जन और प्रतिबंधों की घोषणा की है। पुलिस का अनुमान है कि इस कार्यक्रम में लगभग एक लाख लोग शामिल हो सकते हैं।
एडवाइजरी में पुलिस ने बताया कि 'जनजाति जागृति समिति' द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारियों के अंतर्गत दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से कई भव्य 'शोभा यात्राएं' निकाली जाएंगी। ये यात्राएं श्यामगिरी मंदिर, रामलीला मैदान, राजघाट, कुदेसिया पार्क और अजमेरी गेट से शुरू होकर अंत में लाल किले पर जाकर मिलेंगी।
इन रास्तों पर दिखेगा सबसे ज्यादा असर
इन्हीं सब आयोजनों को देखते हुए यातायात पुलिस ने नेताजी सुभाष मार्ग, JLN मार्ग, लोथियन रोड, GT करनाल रोड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, आसिफ अली रोड, DBG रोड और आसपास के इलाकों सहित प्रमुख सड़कों के लिए ट्रैफिक प्रतिबंध व मार्ग परिवर्तन लागू किए हैं।
दोपहर 12 बजे से रात 3 बजे तक ये रास्ते रहेंगे बंद
पुलिस एडवायजरी के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली गेट चौक से छत्ता रेल तक, दोनों तरफ का यातायात दोपहर 12 बजे से लेकर रात 3 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। साथ ही निषाद राज मार्ग पर भी रात 3 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे।
किस मार्ग पर कब से कब तक रहेगा यातायात बंद
जीटी करनाल रोड (लाला हरदेव सहाय मार्ग)-शास्त्री पार्क से तीस हजारी (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक)
बुलेवार्ड रोड - खोया मंडी युधिस्टर सेतु के नीचे रिंग रोड तक यू-टर्न (दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक)
शाम नाथ मार्ग (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक)
लोथियन रोड (दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक)
हैमिल्टन रोड - पुल डफरिन से केला घाट (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक)
श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग - कोडिया पुल से छत्ता रेल (दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक)
नेताजी सुभाष मार्ग - दिल्ली गेट चौक से छत्ता रेल (दोनों कैरिजवे) (दोपहर 12 बजे से रात 3 बजे तक)
JLN मार्ग - अजमेरी गेट चौक से गुरु नानक चौक (दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक)
चमन लाल मार्ग (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक)
आसिफ अली रोड - तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट चौक (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक)
जवाहर लाल नेहरू मार्ग - राजघाट से दिल्ली गेट (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक)
निशाद राज मार्ग (दोनों कैरिजवे) (दोपहर 12 बजे से रात 3 बजे तक)
मिंटो रोड रेड लाइट से आर/ए कमला मार्केट (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक)
DBG रोड - आर/ए झंडेवालान से अजमेरी गेट (दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक)
इन स्थानों पर भी प्रभावित रह सकता है ट्रैफिक
पुलिस ने बताया कि इसके अलावा राजपुरा रोड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, सलीमगढ़ बाईपास के पास रिंग रोड, ITO, BSZ मार्ग, DDU मार्ग, मिंटो रोड, चावड़ी बाजार और देशबंधु गुप्ता रोड पर भी ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना है और इन जगहों पर भारी जाम की स्थित बन सकती है
पुलिस ने बताया कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान बसों और कमर्शियल वाहनों को बाराखंभा, झंडेवालान और दिल्ली गेट जैसे कई पॉइंट्स से दूसरे रास्तों पर भेजा जाएगा।
रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए विशेष व्यवस्था
इस एडवायजरी में पुलिस ने बताया कि कार्यक्रम की वजह से पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कश्मीरी गेट ISBT जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं और वैकल्पिक रास्ते भी सुझाए हैं।
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री: नेताजी सुभाष मार्ग और लोथियन रोड पर प्रतिबंधों के कारण, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को रानी झांसी फ्लाईओवर, मोरी गेट और पुल डफरिन वाले रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री: अजमेरी गेट की तरफ जाने वाले यात्रियों को देशबंधु गुप्ता (DBG) रोड से बचने और इसकी बजाय रानी झांसी रोड, पंचकुइयां रोड और मिंटो रोड का इस्तेमाल करते हुए स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है।
इसके साथ ही ट्रेन या बस छूटने के डर से बचने के लिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय से पर्याप्त पहले अपने घरों से निकलें और सार्वजनिक परिवहन (जैसे दिल्ली मेट्रो) का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए स्टेशन या बस स्टैण्ड पहुंचे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।