चेकिंग से बचने के लिए पुलिसवाले को टक्कर मारी, फिर कार के बोनट पर आधा किलोमीटर तक घसीटा
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चेकिंग से बचने के लिए कार चालक ने पहले पुलिसवाले को टक्कर मार दी, फिर बोनट पर घसीटता चला गया। इसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है।
ग्रेटर नोएडा में गुरुवार को एक नाटकीय घटना कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर लगभग 500 मीटर तक घसीटा गया। बताया गया कि वाहन चेकिंग से बचने के लिए कार चालक ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी थी।
अधिकारियों के अनुसार, यह घटना बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे पी3 गोलचक्कर पर हुई। ट्रैफिक कांस्टेबल गुरमीत चौधरी ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे थे, तभी उन्होंने एक लाल कार को रुकने का इशारा किया। अधिकारियों ने बताया कि रुकने के बजाय चालक ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी को टक्कर मारी और गाड़ी चलाता रहा, जिससे चौधरी को लगभग आधा किलोमीटर तक बोनट से चिपके रहना पड़ा। इसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया।
घटना का वीडियो एक राहगीर ने रिकॉर्ड किया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फुटेज में कार तेज रफ्तार से भागती हुई दिखाई दे रही है और ट्रैफिक पुलिसकर्मी कार के बोनट से चिपका हुआ है। पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी गुरमीत चौधरी को गंभीर चोटें नहीं आईं और वह सुरक्षित हैं।
एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि बीटा-2 पुलिस थाने में अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वाहन को जब्त कर लिया गया है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है। इनमें हत्या का प्रयास, लापरवाही से वाहन चलाना और लोक सेवक को कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना शामिल है। कुमार ने कहा कि चालक की पहचान फरमान के रूप में हुई है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।