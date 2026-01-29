Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTraffic cop dragged on car bonnet in Greater Noida driver booked
चेकिंग से बचने के लिए पुलिसवाले को टक्कर मारी, फिर कार के बोनट पर आधा किलोमीटर तक घसीटा

चेकिंग से बचने के लिए पुलिसवाले को टक्कर मारी, फिर कार के बोनट पर आधा किलोमीटर तक घसीटा

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चेकिंग से बचने के लिए कार चालक ने पहले पुलिसवाले को टक्कर मार दी, फिर बोनट पर घसीटता चला गया। इसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है।

Jan 29, 2026 01:20 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नोएडा
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चेकिंग से बचने के लिए कार चालक ने पहले पुलिसवाले को टक्कर मार दी, फिर बोनट पर घसीटता चला गया। इसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्रेटर नोएडा में गुरुवार को एक नाटकीय घटना कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर लगभग 500 मीटर तक घसीटा गया। बताया गया कि वाहन चेकिंग से बचने के लिए कार चालक ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी थी।

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे पी3 गोलचक्कर पर हुई। ट्रैफिक कांस्टेबल गुरमीत चौधरी ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे थे, तभी उन्होंने एक लाल कार को रुकने का इशारा किया। अधिकारियों ने बताया कि रुकने के बजाय चालक ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी को टक्कर मारी और गाड़ी चलाता रहा, जिससे चौधरी को लगभग आधा किलोमीटर तक बोनट से चिपके रहना पड़ा। इसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में बेरोजगारी से जूझ रहे पति ने 16वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टर में गंगाजल कब तक पहुंचने की उम्मीद, आ गई गुड न्यूज

घटना का वीडियो एक राहगीर ने रिकॉर्ड किया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फुटेज में कार तेज रफ्तार से भागती हुई दिखाई दे रही है और ट्रैफिक पुलिसकर्मी कार के बोनट से चिपका हुआ है। पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी गुरमीत चौधरी को गंभीर चोटें नहीं आईं और वह सुरक्षित हैं।

एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि बीटा-2 पुलिस थाने में अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वाहन को जब्त कर लिया गया है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है। इनमें हत्या का प्रयास, लापरवाही से वाहन चलाना और लोक सेवक को कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना शामिल है। कुमार ने कहा कि चालक की पहचान फरमान के रूप में हुई है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।