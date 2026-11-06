काम की बात: नोएडा में आज से ट्रैफिक में बदलाव, सेक्टर-18 और अट्टा मार्केट में ऑटो और ई-रिक्शा पर रोक
त्योहारों को देखते हुए नोएडा में आज से कई रास्तों पर ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। सेक्टर-18 और अट्टा मार्केट क्षेत्र में ऑटो और ई-रिक्शा नहीं चलेंगे। कई जगहों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। यह बदलाव एक सप्ताह तक लागू रहेगा।
नोएडा के सेक्टर-18 और अट्टा मार्केट क्षेत्र में धनतेरस और दीपावली के मौके पर भारी भीड़ और जाम को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्रतिबंध लागू किए हैं। खरीदारी करने आने वाले लोगों की सुविधा और जाम मुक्त व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुक्रवार से मुख्य बाजार के सामने वाली सड़कों पर ई-रिक्शा, ऑटो समेत अन्य मालवाहक वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा। यह बदलाव एक सप्ताह तक लागू रहेगा।
यह व्यवस्था लागू होने से अन्य वाहन आसानी से निकल सकेंगे। सेक्टर-18 और अट्टा बाजार के बीच वाली सड़क पर ई-रिक्शा, ऑटो और माल वाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस रास्ते से होकर सेक्टर-37 और 16 मेट्रो स्टेशन की तरफ आने वाले वाहन सेक्टर-28, एलिवेटेड रोड के नीचे से यू-टर्न व जीआईपी मॉल के सामने से फिल्म सिटी फ्लाईओवर के नीचे से होकर आ-जा सकेंगे।
बाजारों के आसपास सड़कों पर नो पार्किंग
अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-29 ब्रहमुपत्र, सेक्टर-75, एक मूर्ति गोलचक्कर, कासना व दादरी बाजार के आसपास जरुरत पड़ने पर वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा। इस व्यवस्था से मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव कम होगा और लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने मुख्य बाजारों के आसपास वाहन सड़क पर न खड़े हो, इसके लिए नो पार्किंग क्षेत्र बना दिए हैं। इन जगह वाहन खड़े करने पर उनको क्रेन से उठवा लिया जाएगा।
एक्सप्रेसवे समेत कई रास्तों पर जाम से जूझे
त्योहार आते ही सड़कों पर वाहनों का दबाव और बढ़ने लगा है। गुरुवार को नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे से लेकर चिल्ला बॉर्डर समेत कई जगह जाम की समस्या रही। सुबह-शाम लोग जाम में फंसे रहे। शहर में गुरुवार को सबसे ज्यादा जाम की समस्या नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-128 के सामने से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक रही। सेक्टर-62 मॉडल टाउन गोलचक्कर से सेक्टर-60 अंडरपास तक भी दोनों तरफ वाहनों की रफ्तार धीमी रही। डीसीपी ट्रैफिक सैय्यद अली अब्बास ने माना कि कुछ सड़कों पर वाहनों का दबाव अधिक होने से ट्रैफिक प्रभावित रहा। सभी जाम वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी सुबह से ही मौजूद थे। लंबा जाम कहीं नहीं लगा।
मेट्रो का देर रात तक यात्री लाभ उठा रहे
नोएडा-ग्रेनो के बीच देर तक मेट्रो के चलने का समय बढ़ने का लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया है। पिछले चार दिनों में 2 हजार के आसपास राइडरशिप हो रही है। एक नवंबर से नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन-एनएमआरसी-ने मेट्रो चलाने का अंतिम समय बढ़ा दिया था। सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन से अब रात को अंतिम मेट्रो 11 बजकर 25 मिनट पर चलनी शुरू हो रही है। इससे पहले रात 10 बजे अंतिम मेट्रो का संचालन किया जा रहा था। रात 10 बजे के बाद 10 बजकर 20 मिनट, 10 बजकर 40 मिनट, 11 बजे और अंतिम मेट्रो 11 बजकर 25 मिनट पर चलाई जा रही है। दिल्ली से मेट्रो के जरिए आकर ग्रेनो की ओर जाने वाले लोग फायदा उठा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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