दिल्ली में रविवार को होगा हाफ मैराथन का आयोजन, पुलिस ने इन रास्तों से बचकर निकलने की दी सलाह

यातायात पुलिस ने रविवार को होने वाली हाफ मैराथन को देखते हुए सुगम यातायात सुनिश्चित करने और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की है। इस हाफ मैराथन का आयोजन सुबह 5 बजे से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा।

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रविवार सुबह रेडटेप हाफ मैराथन 2025 का आयोजन किया जाएगा। जिसे देखते हुए यातायात पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के कुछ रास्तों पर सुबह 5 से 9 बजे तक के लिए यातायात को डायवर्ट किया है। इस दौरान पुलिस ने लोगों को बीपी मार्ग, लोधी रोड, सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड, सेकंड और फोर्थ एवेन्यू रोड पर जाने से बचने की सलाह दी है, साथ ही सार्वजनिक परिवहन और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।

यातायात पुलिस ने कहा है कि हाफ मैराथन को देखते हुए रविवार सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच जेएलएन स्टेडियम रेड लाइट से बी.पी. मार्ग तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

लोगों को सलाह देते हुए यातायात पुलिस ने कहा कि दक्षिण दिल्ली में सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक कुछ मार्गों पर यातायात नियंत्रित/डायवर्ट किया जाएगा। आपातकालीन वाहनों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित रहेगी साथ ही यात्रियों की आवाजाही और घनत्व के आधार पर क्रॉस ट्रैफ़िक की अनुमति होगी।

यातायात डायवर्जन पॉइंट मेहर चंद मार्केट सिग्नल - सेवा नगर, जोर बाग और आईएनए की ओर से आने वाले भारी वाहनों को 4th एवेन्यू रोड और सेवा नगर मार्केट रोड होते हुए अरबिंदो मार्ग की ओर डायवर्ट किया गया है।

कोटला रेड लाइट - कोटला मुबारकपुर स्थित गुरुद्वारा, डिफेंस कॉलोनी मार्केट और एंड्रयूज गंज की ओर से आने वाले भारी वाहनों को डिफेंस कॉलोनी मार्केट रोड की ओर डायवर्ट किया गया है।

2nd एवेन्यू रोड - जोर बाग क्रॉसिंग - खन्ना मार्केट और लोधी कॉलोनी के आवासीय क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को जोर बाग रोड की ओर डायवर्ट किया गया है। इन लोगों के लिए लोधी रोड पर प्रवेश वर्जित रहेगा।

4th एवेन्यू रोड - जोर बाग क्रॉसिंग - सेवा नगर और जोर बाग से आने वाले वाहनों को जोर बाग रोड की ओर डायवर्ट किया गया; लोधी रोड पर प्रवेश वर्जित।