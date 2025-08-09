Traffic Advisory for Tiranga Run and Fit India Bicycle Rally on sunday in Delhi दिल्ली में रविवार को इन रास्तों पर जाने से बचें, दो आयोजनों की वजह से होगी परेशानी; एडवायजरी जारी, Ncr Hindi News - Hindustan
Traffic Advisory for Tiranga Run and Fit India Bicycle Rally on sunday in Delhi

दिल्ली में रविवार को इन रास्तों पर जाने से बचें, दो आयोजनों की वजह से होगी परेशानी; एडवायजरी जारी

रविवार सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक जेएलएन स्टेडियम की लाल बत्ती से पूरे बी.पी. मार्ग तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा। यात्रियों को बी.पी. मार्ग और सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड सहित JNL स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी यातायात या प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। 

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 07:58 PM
देश की राजधानी दिल्ली में रविवार (10 अगस्त) को दो-दो यात्राएं निकलने की वजह से शहर के कुछ हिस्सों में यातायात पर असर पड़ने की आशंका है, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दो ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है और दिल्लीवासियों को इन यात्राओं से प्रभावित रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है। इस दौरान रविवार सुबह 6 से 9 बजे तक तिरंगा दौड़ का आयोजन किया जाएगा, वहीं सुबह 7 से शहर में 'फिट इंडिया साइकिल रैली' भी निकलेगी। इनमें से 'तिरंगा दौड़' त्यागराज स्टेडियम से शुरू होगी, जबकि । ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपने निकलने की योजना पहले से बना लें और देरी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

तिरंगा दौड़ की वजह से यह सड़कें होंगी प्रभावित

इस दौड़ का आयोजन NCR सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। यह दौड़ त्यागराज स्टेडियम से शुरू होगी और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर खत्म होने से पहले निर्धारित मार्गों से गुजरेगी। इस दौड़ के चलते रविवार को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक यातायात को त्यागराज स्टेडियम के पास डायवर्ट किया जाएगा। इस दौरान पुलिस ने लोगों को जगन्नाथ मार्ग, चंदू लाल वाल्मीकि मार्ग, फोर्थ एवेन्यू रोड और लोधी रोड पर जाने से बचने की सलाह दी है और इसकी जगह पर सफदरजंग हवाई अड्डा फ्लाईओवर, INA मेट्रो और सेकंड एवेन्यू-जोर बाग पर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।

विशेष यातायात डायवर्जन बिंदु

सफदरजंग हवाई अड्डे के फ्लाईओवर की लाल बत्ती के नीचे: जगन्नाथ मार्ग पर सरोजिनी नगर की ओर से त्यागराज स्टेडियम की ओर जाने वाले यातायात को अरबिंदो मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

अरबिंदो मार्ग पर INA मेट्रो स्टेशन टी-पॉइंट पर: अरबिंदो मार्ग पर चंदू लाल वाल्मीकि मार्ग होते हुए गुज्जर चौक की ओर जाने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे एम्स लूप होते हुए रिंग रोड का उपयोग करें या अरबिंदो मार्ग पर सीधे चलते रहें।

द्वितीय एवेन्यू-जोर बाग क्रॉसिंग पर: जोर बाग की ओर से चतुर्थ एवेन्यू रोड की ओर आने वाले यातायात को द्वितीय एवेन्यू-जोर बाग क्रॉसिंग पर डायवर्ट किया जाएगा।

'फिट इंडिया साइकिल रैली' से प्रभावित रहेंगी ये सड़कें

साइकिल रैली रविवार को सुबह 7 बजे से JLN स्टेडियम से बी.पी. मार्ग तक आयोजित हो्गी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस रैली की वजह से JLN स्टेडियम के पास दक्षिणी दिल्ली में कुछ मार्गों व सड़कों पर यातायात को नियंत्रित व डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे में रैली के दौरान यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की गई है।

इस बारे में जारी ट्रैफिक एडवायजरी में यातायात पुलिस ने रैली के दौरान बी.पी. मार्ग, CGO कॉम्प्लेक्स रोड और आसपास के इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है।

यातायात डायवर्जन बिंदु और सलाह

सेवा नगर रेड लाइट: सेवा नगर, जोरबाग, द्वितीय एवेन्यू और INA की ओर से आने वाले यातायात को त्यागराज स्टेडियम, चतुर्थ एवेन्यू रोड और खन्ना मार्केट रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

मेहर चंद मार्केट: भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी। मेहर चंद मार्केट और लोधी कॉलोनी से आने वाले भारी वाहनों को 4th एवेन्यू रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

लाला लाजपत राय मार्ग पर CGO कॉम्प्लेक्स रोड कट: लाला लाजपत राय मार्ग पर मूलचंद से CGO कॉम्प्लेक्स की ओर बाएं मुड़ने वाले वाहनों को CGO कॉम्प्लेक्स की लाल बत्ती पर बाएं मुड़ने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें लाला लाजपत राय मार्ग पर सीधे चलते रहने का निर्देश दिया जाएगा।

अटल ऊर्जा भवन भवन की लाल बत्ती: लोधी रोड से प्रगति विहार लाल बत्ती की ओर जाने वाले यातायात को अटल ऊर्जा भवन की लाल बत्ती पर यू-टर्न लेकर लोधी रोड पर वापस लौटाया जाएगा।

साइकिल रैली के चलते इन मार्गों पर बैन रहेगा यातायात

रविवार सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक जेएलएन स्टेडियम की लाल बत्ती से पूरे बी.पी. मार्ग तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा। यात्रियों को बी.पी. मार्ग और सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड सहित JNL स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी यातायात या प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नियत तिथि और समय के दौरान बी.पी. मार्ग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड और JLN स्टेडियम के आसपास के इलाकों में जाने से बचें।

दोनों आयोजनों में आपातकालीन वाहनों को रहेगी छूट

दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और ड्यूटी पर तैनात अन्य आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंधों के बावजूद सभी सड़कों पर मुफ्त प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि साथ ही पुलिस ने इन आपातकालीन वाहनों से अनुरोध भी किया है कि वे असुविधा से बचने के लिए जगन्नाथ मार्ग, चंदू लाल वाल्मीकि मार्ग, फोर्थ एवेन्यू रोड और लोधी रोड पर जाने से बचें। साथ ही लोगों को किसी भी संभावित परेशानी से बचने के लिए पुलिस ने निर्देशों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।