दिल्ली के इस इलाके में 4 दिन बंद रहेगा ट्रैफिक, पुलिस ने जारी की एडवायजरी; वैकल्पिक रास्ते भी सुझाए

दिल्ली में बेली ब्रिज निर्माण कार्य के कारण रिंग रोड को 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में दिल्ली यातायात पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवायजरी जारी कर बताया कि पुल निर्माण कार्य के कारण राजपूताना राइफल्स के सामने रिंग रोड (पिलर नंबर 60-62, धौला कुआं से नारायणा खंड) पर वाहनों की आवाजाही रात के समय बंद रहेगी।

यातायात पुलिस के अनुसार, 11 और 13 अक्टूबर की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक धौला कुआं से नारायणा का मार्ग बंद रहेगा, जबकि 12 और 14 अक्टूबर की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नारायणा से धौला कुआं का रास्ता बंद रहेगा।

इस दौरान यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी से बचाने व यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए हैं। पुलिस ने लोगों को वंदे मातरम मार्ग, स्टेशन रोड और करिअप्पा मार्ग के उपयोग की सलाह दी है। साथ ही, इस एडवायजरी में पुलिस ने लोगों से पहले से योजना बनाकर यात्रा करने और सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करने की अपील की गई है।

बंद और डायवर्जन: 11 अक्टूबर और 13 अक्टूबर (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक)

बंद रहने वाला रास्ता: धौला कुआं से नारायणा

डायवर्जन: धौला कुआं से नारायणा की ओर जाने वाले वाहनों को रिंग रोड पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वैकल्पिक मार्ग: रूट 1: लूप लें- वंदे मातरम मार्ग (नारायणा/पंजाबी बाग की ओर), रूट 2: धौला कुआं-स्टेशन रोड (जनकपुरी/जेल रोड की ओर)।

बंद और डायवर्जन: 12 अक्टूबर और 14 अक्टूबर (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक)

बंद रहने वाला रास्ता: बरार स्क्वायर/नारायणा से धौला कुआं के पास यू-टर्न

डायवर्जन: नारायणा से धौला कुआं की ओर जाने वाले यातायात को रिंग रोड पर जाने की अनुमति नहीं होगी