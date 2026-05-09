दिल्ली के इस इलाके में फूटी पाइपलाइन, सुधार के चलते सोमवार तक प्रभावित रहेगा ट्रैफिक
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे इस डायवर्जन को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। साथ ही यात्रियों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों का सहयोग करने का आग्रह किया है।
दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवायजरी जारी करते हुए लोगों को कुछ रास्तों से बचकर निकलने की सलाह दी है। इस एडवायजरी में पुलिस ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बुराड़ी स्थित 100 फुटा रोड पर क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन की मरम्मत का काम 9 मई 2026 से शुरू कर दिया गया है। इस मरम्मत कार्य के चलते इस मार्ग पर 11 मई 2026 सोमवार तक यातायात प्रभावित रहने की आशंका है।
इस दौरान पुलिस ने इस इलाके में यातायात धीमा रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही बुराड़ी चौक और आउटर रिंग रोड के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं, साथ ही उनका उपयोग करने की भी सलाह दी है।
पुलिस ने यात्रियों के लिए सुझाए वैकल्पिक मार्ग
1. बुराड़ी चौक से आउटर रिंग रोड जाने के लिए:
मार्ग 1: बुराड़ी चौक से हिरणकी से पुश्ता रोड से झरोड़ा मेट्रो स्टेशन से नाला रोड से जय श्री राम चौक से जगतपुर वजीराबाद ब्रिज होते हुए आउटर रिंग रोड।
मार्ग 2: बुराड़ी चौक से हिरणकी से पुश्ता रोड से वजीराबाद रोड से वजीराबाद फ्लाईओवर के नीचे होते हुए आउटर रिंग रोड।
2. आउटर रिंग रोड से बुराड़ी चौक जाने के लिए:
आउटर रिंग रोड से वजीराबाद फ्लाईओवर के नीचे से वजीराबाद रोड से राज मार्ग से पुश्ता रोड से हिरणकी होते हुए बुराड़ी चौक।
यातायात नियमों का पालन करने का भी किया आग्रह
इसके अलावा यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे इस डायवर्जन को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। साथ ही यात्रियों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों का सहयोग करने का आग्रह भी किया है। इसके साथ ही पुलिस ने रियल-टाइम अपडेट और सहायता प्राप्त करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक चैनलों को देखते रहने के लिए भी कहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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