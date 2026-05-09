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दिल्ली के इस इलाके में फूटी पाइपलाइन, सुधार के चलते सोमवार तक प्रभावित रहेगा ट्रैफिक

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे इस डायवर्जन को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। साथ ही यात्रियों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों का सहयोग करने का आग्रह किया है।

दिल्ली के इस इलाके में फूटी पाइपलाइन, सुधार के चलते सोमवार तक प्रभावित रहेगा ट्रैफिक

दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवायजरी जारी करते हुए लोगों को कुछ रास्तों से बचकर निकलने की सलाह दी है। इस एडवायजरी में पुलिस ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बुराड़ी स्थित 100 फुटा रोड पर क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन की मरम्मत का काम 9 मई 2026 से शुरू कर दिया गया है। इस मरम्मत कार्य के चलते इस मार्ग पर 11 मई 2026 सोमवार तक यातायात प्रभावित रहने की आशंका है।

इस दौरान पुलिस ने इस इलाके में यातायात धीमा रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही बुराड़ी चौक और आउटर रिंग रोड के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं, साथ ही उनका उपयोग करने की भी सलाह दी है।

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पुलिस ने यात्रियों के लिए सुझाए वैकल्पिक मार्ग

1. बुराड़ी चौक से आउटर रिंग रोड जाने के लिए:

मार्ग 1: बुराड़ी चौक से हिरणकी से पुश्ता रोड से झरोड़ा मेट्रो स्टेशन से नाला रोड से जय श्री राम चौक से जगतपुर वजीराबाद ब्रिज होते हुए आउटर रिंग रोड।

मार्ग 2: बुराड़ी चौक से हिरणकी से पुश्ता रोड से वजीराबाद रोड से वजीराबाद फ्लाईओवर के नीचे होते हुए आउटर रिंग रोड।

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2. आउटर रिंग रोड से बुराड़ी चौक जाने के लिए:

आउटर रिंग रोड से वजीराबाद फ्लाईओवर के नीचे से वजीराबाद रोड से राज मार्ग से पुश्ता रोड से हिरणकी होते हुए बुराड़ी चौक।

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यातायात नियमों का पालन करने का भी किया आग्रह

इसके अलावा यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे इस डायवर्जन को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। साथ ही यात्रियों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों का सहयोग करने का आग्रह भी किया है। इसके साथ ही पुलिस ने रियल-टाइम अपडेट और सहायता प्राप्त करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक चैनलों को देखते रहने के लिए भी कहा है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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