दिल्ली में लाइव कॉन्सर्ट के चलते शनिवार को बंद रहेंगे कई रास्ते, परेशानी से बचने देख लें यह एडवायजरी

Feb 27, 2026 08:33 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान
यातायात पुलिस ने आम लोगों को सलाह दी है कि वे शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक B.P. मार्ग, लोधी रोड और JLN स्टेडियम के आस-पास और तय पार्किंग लॉट तक जाने वाली सड़कों पर जाने से बचें। साथ ही किसी भी तरह के ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करें।

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार 28 फरवरी 2026 को मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर करण औजला का लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है। 'P-POP कल्चर इंडिया टूर 2026' के नाम से होने वाले इस इवेंट को लेकर प्रशंसकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, यह आयोजन शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलेगा, और इस दौरान यहां लगभग 45 से 50 हजार दर्शकों के जुटने की संभावना है। जिसके बाद भारी संख्या में आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यहां ट्रैफिक व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और साथ ही एक ट्रैफिक एडवायजरी भी जारी की है।

एडवायजरी के अनुसार दर्शकों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए अलग-अलग गेट निर्धारित किए गए हैं। लाइव कॉन्सर्ट का समय: 4 PM से 10 PM

स्टेडियम एंट्री गेट, किसे कहां से मिलेगी एंट्री

- गेट नंबर 2, 6, 8, 13, 14 और 21 से आम जनता/दर्शक प्रवेश कर सकेंगे।

- गेट नंबर 13 VIP दर्शकों की एंट्री के लिए तय किया गया है।

- गेट नंबर 6 से कलाकार, आयोजकों और टीम मेंबर्स को एंट्री दी जाएगी।

- गेट नंबर 1 और 10 को इमरजेंसी (आपातकालीन स्थिति) के लिए रिजर्व रखा गया है।

इन सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका/डायवर्जन पॉइंट

- JLN रेड लाइट

वाहनों का डायवर्जन

- सेवा नगर बस डिपो रेड लाइट

बीपी मार्ग से आने वाले वाहनों को जेएलएन लाल बत्ती पर मेहरचंद मार्केट की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

- 5th एवेन्यू रोड (डबल स्टोरी मार्केट/धोबी घाट)

धोबी घाट 5th एवेन्यू रोड की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को JLN सर्विस रोड की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी। उन्हें 5th एवेन्यू रोड पर U-टर्न लेने के लिए कहा जाएगा।

- प्रगति विहार रेड लाइट

लोधी रोड से आने वाले ट्रैफिक को प्रगति विहार रेड लाइट से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके बजाय, ट्रैफिक स्टाफ फील्ड पर ट्रैफिक को लोधी रोड की तरफ U-टर्न लेने के लिए कहेगा।

- लाला लाजपत राय मार्ग टी-पॉइंट

SCOPE कॉम्प्लेक्स की तरफ लेफ्ट टर्न लाला लाजपत राय मार्ग T-Point पर नहीं लिया जाएगा। इसके बजाय, इस ट्रैफिक को सीधे लोधी फ्लाईओवर की तरफ जाने के लिए कहा जाएगा।

- JLN गेट नंबर 5 के पास बारापुला कट

INA और त्यागराज स्टेडियम की तरफ से आने वाले और लाला लाजपत राय मार्ग की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को आगे आने-जाने के लिए JLN सर्विस रोड से जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके बजाय इस ट्रैफिक को सीधे बारापुला की तरफ जाने के लिए कहा जाएगा।

- जंगपुरा मेट्रो स्टेशन / सूचना भवन टी-पॉइंट

सूचना भवन/स्कोप कॉम्प्लेक्स की तरफ बाएं मुड़ने वालों को लाला लाजपत राय मार्ग टी-पॉइंट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके बजाय इस ट्रैफिक को सीधे लोधी फ्लाईओवर की तरफ जाने के लिए कहा जाएगा।

आम लोगों के लिए सलाह

- व्यस्त घंटों में B.P. मार्ग, लोधी रोड और JLN स्टेडियम के आस-पास की सड़कों पर जाने से बचें।

- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल जाने वाले यात्रियों को पहले से प्लान बनाने की सलाह दी जाती है।

- कार्यक्रम देखने जाने वाले लोगों को मेट्रो सर्विस (JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन – वायलेट लाइन) इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

पार्किंग प्लान

VIPs की गाड़ियों की पार्किंग- JLN स्टेडियम के गेट नंबर 1 के अंदर, वेस्ट ब्लॉक, ओपन स्पेस एरिया में होगी।

आम जनता के लिए पार्किंग- सेवा नगर बस डिपो, सुनहरी पुल्ला बस डिपो, CGO कॉम्प्लेक्स पार्किंग, SCOPE कॉम्प्लेक्स पार्किंग और JLN गेट नंबर 7 से 9 पर उपलब्ध होगी।

दर्शकों की सुविधा के लिए आयोजकों ने सभी पार्किंग की जगहें बुक कर ली हैं।

इन सड़कों पर रहेंगी पाबंदियां (शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक)

28 फरवीर को शाम 4 बजे से रात 11 बजे के बीच JLN स्टेडियम रेड लाइट से पूरे B.P. मार्ग तक भारी गाड़ियों के चलने पर पाबंदी लागू रहेगी, ताकि किसी भी तरह की ट्रैफिक रुकावट से बचा जा सके। इसलिए, आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वे शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक B.P. मार्ग, लोधी रोड और JLN स्टेडियम के आस-पास और तय पार्किंग लॉट तक जाने वाली सड़कों पर जाने से बचें। साथ ही किसी भी तरह के ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यातायात पुलिस ने उन्हें ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करने के लिए कहा है।

इमरजेंसी वाहनों को रहेगी छूट

दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और दूसरी इमरजेंसी सर्विस गाड़ियों समेत सभी इमरजेंसी गाड़ियों को उन सड़कों पर बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने की इजाज़त रहेगी। इमरजेंसी गाड़ियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी परेशानी से बचने के लिए बी.पी. मार्ग और लोधी रोड से दूर रहें।

