अगली सूचना तक दिल्ली की इस व्यस्त सड़क पर बंद रहेगा यातायात, पुलिस ने जारी की दो-दो एडवायजरी

पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने, यात्रा की योजना पहले से बनाने और असुविधा से बचने के लिए पर्याप्त यात्रा समय का ध्यान रखने की सलाह दी है। साथ ही डायवर्जन संकेतों का पालन करने और ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।

दिल्ली की यातायात पुलिस ने मंगलवार को दो ट्रैफिक एडवायजरी जारी करते हुए शहर के लोगों को परेशानी से बचने के लिए कुछ मार्गों से नहीं निकलने की सलाह दी है। पुलिस ने बताया कि रखरखाव से जुड़े कई तरह के काम होने की वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे की सुरंग अगली सूचना तक दोनों तरफ के यातायात के लिए बंद रहेंगी। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि मधुबन चौक पर चल रहे फुटओवर ब्रिज के लिए DMRC के हिस्से के निर्माण कार्य के कारण, चौराहे पर यातायात 90 दिनों तक प्रभावित रहेगा। पुलिस ने इन दोनों मार्गों से गुजरने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग सुझाते हुए उनका इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

अगली सूचना तक द्वारका एक्सप्रेस-वे टनल यातायात के लिए बंद यातायात सलाह जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि निर्धारित रखरखाव, सफाई और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों के कारण द्वारका एक्सप्रेसवे की सुरंगें दोनों तरफ के यातायात के लिए 12.08.2025 (मंगलवार) की रात 11 बजे से अगली सूचना तक बंद रहेंगी।

एडवायजरी के अनुसार इस दौरान द्वारका एक्सप्रेसवे सुरंगें (द्वारका और IGI दोनों तरफ से) और द्वारका से हवाई अड्डे और गुरुग्राम की ओर जाने वाले तथा IGI से द्वारका और गुरुग्राम की ओर जाने वाले रास्ते मंगलवार रात 11 बजे से अगली सूचना तक बंद रहेंगे।

पुलिस ने इन रास्तों का उपयोग करने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और यातायात कर्मियों के दिशा-निर्देशों और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपनी यात्रा की योजना अतिरिक्त समय के साथ बनाने के लिए भी कहा है।

यातायात प्रतिबंध/वैकल्पिक मार्ग द्वारका एक्सप्रेसवे टनल के दोनों कैरिजवे दोनों दिशाओं में, द्वारका से हवाई अड्डे और गुरुग्राम की ओर तथा IGI से द्वारका और गुरुग्राम की ओर पूरी तरह से बंद रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि यात्री सुरंग के ऊपर वाली सड़क, यानी द्वारका लिंक रोड और द्वारका-पालम रोड का उपयोग कर सकते हैं।

मधुबन चौक पर 90 दिन प्रभावित रहेगा यातायात एक अन्य एडवायजरी में पुलिस ने मधुबन चौक पर चल रहे फुटओवर ब्रिज के DMRC के हिस्से वाले निर्माण कार्य के कारण, चौराहे पर यातायात 90 दिनों तक प्रभावित रहने की जानकारी दी है। एडवायजरी के अनुसार मौजूदा पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन को निर्माणाधीन मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज के DMRC निर्माण कार्य के कारण, मधुबन चौक चौराहे पर यातायात 90 दिनों तक प्रभावित रहेगा। यात्रियों और वाहन चालकों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

यातायात प्रतिबंध / मार्ग परिवर्तन 1. वजीरपुर से मंगोलपुरी, विकास पुरी या जनकपुरी की ओर जाने वाले यातायात के लिए: वजीरपुर से, ब्रिटानिया लें और पंजाबी बाग जाएं। पंजाबी बाग से, पीरागढ़ी चौक की ओर दाएं मुड़ें।

2. रोहिणी से पश्चिमी दिल्ली (विकास पुरी, जनकपुरी) की ओर जाने वाले यातायात के लिए: रोहिणी से, साईं बाबा चौक लें। साईं बाबा चौक से, M2K रोहिणी की ओर दाएं मुड़ें। आउटर रिंग रोड की ओर बाएं मुड़ें। रानी बाग पुलिस स्टेशन के पास यू-टर्न लें। पीरागढ़ी चौक की ओर बढ़ें।