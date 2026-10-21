Delhi Traffic Advisory : दिल्ली में इन रास्तों पर फंसना तय! प्रतिमा विसर्जन आज, कई रूटों पर बाधित रहेगा ट्रैफिक

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों और लोगों को सलाह को सलाह दी है कि यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें। कई प्रमुख पूजा पंडालों में सिंदूर खेला के बाद आज प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा।

दुर्गा पूजा के समापन के बाद बुधवार को प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इसके चलते दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है। विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही बढ़ने से सड़कों पर जाम का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों को सचेत किया है कि वह दोपहर तक कहीं आते-जाते वक्त अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें। प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाए गए अस्थायी तालाबों के आसपास के मार्गों पर जाम मिल सकता है। दक्षिणी दिल्ली में सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडालों से प्रतिमा विसर्जन के लिए श्रद्धालु ईस्ट ऑफ कैलाश संत नगर स्थित आस्था कुंज पार्क जाएंगे। ऐसे में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक इस बीच आउटर रिंग रोड, लाल लाजपत राय रोड और आस्थ कुंज रोड पर जाम मिल सकता है। यमुनापार में पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में 11 स्थानों पर कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। शास्त्री पार्क स्थित डीडीए ग्राउंड में बनाए तालाब के पास शास्त्री पार्क चौक और पुश्ता रोड पर यातायात प्रभावित हो सकता है।

आवाजाही प्रभावित होने की आशंका यमुना विहार के एमटीएनएल ग्राउंड तालाब के आसपास वजीराबाद रोड, भजनपुरा चौक और यमुना विहार की संपर्क सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ सकता है। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क और ताहिरपुर खेल परिसर तालाब के पास जीटी रोड तथा दिलशाद गार्डन से ताहिरपुर की ओर जाने वाले मार्गों पर आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है। शिव विहार के निगम ग्राउंड तालाब में विसर्जन के चलते करावल नगर रोड और शिव विहार की संपर्क सड़कों पर जाम मिल सकता है।

पंडालों में की गई विधि-विधान से पूजा अर्चना राजधानी में मंगलवार को दुर्गा पूजा पंडालों में की विधि-विधान से पूजा अर्चना की गई। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। पंडालों में कहीं धुनुची नृत्य की झलक देखने को मिली तो कहीं पर ढाक की गूंज ने रौनक बढ़ा दी। लोक परंपरा का अलौकिक दृश्य देखते ही बन रहा था। पूजन-अर्चन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।