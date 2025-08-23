Traffic advisory for 24 august Sunday from due to Tuffman Half Marathon at JLN Stadium दिल्ली में रविवार सुबह के लिए ट्रैफिक एडवायजरी जारी, पुलिस ने दी इन रास्तों पर जाने से बचने की सलाह, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में रविवार सुबह के लिए ट्रैफिक एडवायजरी जारी, पुलिस ने दी इन रास्तों पर जाने से बचने की सलाह

यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। साथ ही पुलिस ने बनते कोशिश सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए भी कहा है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 07:24 PM
देश की राजधानी दिल्ली में रविवार (24 अगस्त) को होने वाली 'टफमैन हाफ' मैराथन के आयोजन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। यह एडवायजरी सुबह चार बजे से लेकर साढ़े नौ बज तक के लिए जारी की गई है और इस दौरान पुलिस ने लोगों को परेशानी से बचने के लिए बी.पी. मार्ग, CGO कॉम्प्लेक्स रोड व द्वितीय एवं चतुर्थ एवेन्यू रोड पर जाने से बचने के लिए कहा है, साथ ही वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के लिए कहा है। इस मैराथन का आयोजन जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा।

पुलिस की तरफ से जारी एडवायजरी में बताया गया कि इस टफमैन हाफ मैराथन का आयोजन रविवार सुबह 5 बजे से जेएलएन स्टेडियम में किया जाएगा। इस दौरान सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों/सड़कों पर यातायात को नियंत्रित/डायवर्ट किया जाएगा। हाफ मैराथन के दौरान निर्बाध यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की गई है।

यातायात प्रतिबंध व डायवर्जन

मेहर चंद मार्केट सिग्नल: सेवा नगर, जोर बाग और INA की ओर से आने वाले भारी वाहनों को चौथे एवेन्यू रोड और सेवा नगर मार्केट रोड होते हुए अरबिंदो मार्ग की ओर मोड़ दिया जाएगा।

कोटला रेड लाइट: कोटला मुबारकपुर स्थित गुरुद्वारा, डिफेंस कॉलोनी मार्केट और एंड्रयूज गंज से आने वाले भारी वाहनों को डिफेंस कॉलोनी मार्केट रोड की ओर मोड़ दिया जाएगा।

गोल चक्कर गेट नंबर 17, JLN स्टेडियम: दयाल सिंह/प्रगति विहार की ओर से आने वाले वाहनों को CGO कॉम्प्लेक्स रेड लाइट होते हुए लाला लाजपत राय मार्ग की ओर मोड़ दिया जाएगा।

2nd एवेन्यू रोड और 4th एवेन्यू रोड: सेवा नगर और जोर बाग से आने वाले वाहनों को जोर बाग रोड की ओर मोड़ दिया जाएगा।

इन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध

ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए 24 अगस्त की सुबह 4 बजे से 9:30 बजे तक JLN स्टेडियम रेड लाइट से लेकर पूरे बी.पी. मार्ग तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा। ऐसे में यात्रियों को JLN स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़कों, जिनमें बी.पी. मार्ग, CGO कॉम्प्लेक्स रोड, सेकंड एवेन्यू और फोर्थ एवेन्यू रोड शामिल हैं, पर भारी यातायात या प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे उक्त अवधि के दौरान इन मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचें।

आपातकालीन वाहन

मैराथन को देखते हुए कुछ मार्गों पर लगाए गए प्रतिबंधों का बावजूद दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक सेवाओं सहित सभी आपातकालीन वाहनों को इन मार्गों से बिना किसी रोक-टोक के जाने की अनुमति होगी। हालांकि, असुविधा से बचने के लिए आपातकालीन वाहनों को बी.पी. मार्ग और सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड से बचने की सलाह दी जाती है।

जनता के लिए विशेष निर्देश

यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। पुलिस ने बताया कि यात्रियों को मार्ग परिवर्तन के बारे में सूचित करने और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त यातायात व्यवस्था की गई है। साथ ही पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर भीड़भाड़ से बचने के लिए बनते कोशिश सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए भी कहा।