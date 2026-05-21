सड़क किनारे खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी, ट्रैक्टर-ट्रॉली ने महिला टीचर को कुचला; मौत
गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बंथला चिरोड़ी रोड पर स्कूटी के पास खड़ी शिक्षिका को तेज रफ्तार ईंट से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचल दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। शिक्षिका रोड किनारे खड़े होकर महिला साथी का इंतजार कर रही थी।
गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बंथला चिरोड़ी रोड पर स्कूटी के पास खड़ी शिक्षिका को तेज रफ्तार ईंट से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचल दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। शिक्षिका रोड किनारे खड़े होकर महिला साथी का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है।
टीला मोड़ थाना क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी में रहने वाली 55 वर्षीय चेताली बनर्जी पत्नी देवाशीष बनर्जी बंथला चिरोडी रोड स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षिका थीं। पति देवाशीष चटर्जी नोएडा में प्राइवेट नौकरी करते हैं,जबकि दो पुत्र ओरित्रो और स्नेहआशीष पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पत्नी बुधवार सुबह करीब सात बजे स्कूल जाने के लिए स्कूटी पर सोसाइटी से निकली थी।
पति ने बताया कि करीब सवा सात बजे जब वह बंथला चिरोड़ी रोड स्थित आईसीडी कंटेनर डिपो के सामने पहुंची। वह स्कूटी को रोड किनारे खड़ी कर महिला साथी का इंतजार कर रही थी, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ईंट से भरे ट्रैक्टर चालक ने रोड पर खड़ी पत्नी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गिर गई और तेज रफ्तार ट्रैक्टर का पहिया पत्नी के सिर पर चढ़ गया और उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद चालक मौके से ट्रैक्टर समेत फरार हो गया। राहगीरों ने मामला हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मृतका के पति को हादसे की जानकारी देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सहायक पुलिस आयुक्त सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका के पति की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ट्रैक्टर चालक मोहित उर्फ मोनू निवासी बेहटा हाजीपुर को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया है। पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है।
टक्कर लगने से दो महिलाएं घायल
उधर, गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के राजेंद्रनगर सेक्टर-तीन में तेज रफ्तार बाइक ने दो महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। महिला के पति ने बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
नारायण होम निवासी चंदन सिंह ने पुलिस को बताया कि 16 मई को उनकी पत्नी मोहिनी बाजार से लौट रही थीं। राजेंद्रनगर सेक्टर तीन में शिव मंदिर के पास पहुंची बाइक ने मोहिनी को टक्कर मार दी। बाद में उसी बाइक ने एक अन्य महिला को भी टक्कर मारी। हादसे में मोहिनी और दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। चंदन के अनुसार, बाइक की टक्कर से उनकी पत्नी के दोनों हाथ टूट गए और सिर में भी गंभीर चोट लगी है। दूसरी महिला की भी हालत गंभीर बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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