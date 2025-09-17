toxic Gas Tragedy in Delhi One Sanitation Worker Dead Three Critical After Sewer Cleaning Mishap दिल्ली में सीवर की जहरीली गैस से घुटा दम, एक सफाईकर्मी की मौत, तीन बीमार, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में सीवर की जहरीली गैस से घुटा दम, एक सफाईकर्मी की मौत, तीन बीमार

दिल्ली के अशोक विहार में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 09:47 AM
रात के सन्नाटे में अचानक फैली जहरीली गैस ने एक आम सफाईकर्मी की जिंदगी छीन ली, जबकि उसके तीन साथी जिंदगी-मौत की जंग लड़ रहे हैं। यह हादसा दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक अपार्टमेंट के पास सीवर साफ करने के दौरान हुआ, जब रात करीब 12 बजे सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक निकली विषैली गैस ने एक मजदूर की जान ले ली।

रात को कर रहे थे सफाई

यह सब शुरू हुआ जब चार सफाईकर्मी रात के अंधेरे में अशोक विहार के एक अपार्टमेंट के पास जमा गंदगी भरे सीवर को साफ कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 40 वर्षीय अरविंद सबसे पहले सीवर में उतरा। तभी अचानक जहरीली गैस का गुबार फूट पड़ा, जो शायद मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड जैसी घातक गैसों से भरा था। अरविंद को तुरंत बेहोशी ने घेर लिया और वह सीवर के अंदर ही गिर पड़ा। उसके साथी घबरा गए, लेकिन बचाव की कोशिश में तीन अन्य भी गैस के शिकार हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल पर पहुंची टीम ने किसी तरह बाकी तीनों को बाहर निकाला, लेकिन अरविंद को बचाया नहीं जा सका।

तीन सफाई कर्मी अस्पताल में भर्ती

अरविंद की मौत के बाद उसके तीन साथियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, वे जहरीली गैस के संपर्क में आने से सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और चक्कर जैसी शिकायतों से जूझ रहे हैं। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और वे आईसीयू में निगरानी में हैं। यह घटना न सिर्फ इन मजदूरों की जिंदगी को दांव पर लगा देती है, बल्कि पूरे शहर के लिए एक चेतावनी भी है। क्या इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया था? सवाल वही पुराना है, जो हर ऐसी घटना के बाद उठता है।

पुलिस ने शुरू की जांच

दिल्ली पुलिस ने मामले की तुरंत जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, सफाई का काम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के तहत चल रहा था और मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण—जैसे गैस मास्क या ऑक्सीजन किट दिए गए थे या नहीं, यह जांच का विषय है। अशोक विहार थाने की टीम मौके पर पहुंची और बयान दर्ज कर रही है। पुलिस ने कहा कि यह हादसा सीवर सिस्टम की पुरानी समस्या को दर्शाता है, जहां बिना तैयारी के काम करना आम बात हो गई है।