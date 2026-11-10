Delhi Pollution Crisis : दिल्ली में अभी जारी रहेगा सांसों पर संकट, 7 दिन राहत के आसार नहीं

राजधानी दिल्ली के लोगों को दिवाली के बाद बढ़े सांसों पर संकट से अगले 7 दिन राहत के आसार नहीं दिख रहे। मौसम के अलग-अलग कारणों की वजह से प्रदूषक कणों का बिखराव बेहद धीमा रहने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।

राजधानी दिल्ली के लोगों को अभी सप्ताह भर प्रदूषण के जहर से राहत मिलने के आसार नहीं है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक मौसम के अलग-अलग कारकों के चलते अभी प्रदूषक कणों का विसर्जन बेहद धीमा रहेगा और लोगों को बहुत खराब से गंभीर श्रेणी की हवा में सांस लेनी पड़ेगी।

दिल्ली के लोगों के लिए इस बार अक्टूबर का महीना वायु गुणवत्ता के लिहाज से खासा अच्छा रहा। वहीं, नवंबर के महीने में स्थिति एकदम विपरीत हो गई। तापमान में हल्की गिरावट और हवा की गति कमजोर पड़ने के साथ ही दिल्ली के वायु मंडल में प्रदूषक कणों का ठहराव होने लगा और हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में चली गई। 2 नवंबर से ही दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार 300 से ऊपर बना हुआ है। दीवाली के दिन इस बार वायु गुणवत्ता सूचकांक 376 के अंक पर रहा था। यह वर्ष 2021 के बाद के किसी दीवाली के दिन के लिए सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा थी। वर्ष 2021 में दीवाली के दिन का वायु गुणवत्ता सूचकांक 381 रहा था।

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले सप्ताहभर तक हवा की रफ्तार आमतौर पर दस किलोमीटर से नीचे ही रहेगी। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन धीमा होगा और लोगों को प्रदूषित हवा में ही सांस लेनी पड़ेगी। इस दौरान वायु गुणवत्ता का स्तर 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में भी पहुंच सकता है।

बढ़ेगी ठंड, सुबह दिखेगा कोहरा राजधानी के मौसम में अब बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा की दिशा में बदलाव और हल्के बादलों के चलते तापमान में गिरावट आएगी। सुबह के समय दिल्ली में हल्के से लेकर मध्यम स्तर का कोहरा पड़ सकता है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार सुबह धुंध और स्मॉग छाया रहा। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

दीवाली की रात 1760 तक पहुंचा एक्यूआई दीवाली की रात दिल्लीवालों ने बेहद बुरी हवा में सांस ली। एक समय तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 17 सौ को लांघ गया। हालांकि, उसके बावजूद अगले दिन भी लोगों ने जमकर पटाखे जलाए। वहीं, पंजाब में पहली बार एक ही दिन में पराली जलाने के एक हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए।

गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी हालात खराब रहे। फरीदाबाद का एक्यूआई सोमवार को 350 और गुरुग्राम का 345 रहा। गाजियाबाद का एक्यूआई 324 और नोएडा का 334 रहा, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। हालांकि, सोमवार को देशभर में सबसे प्रदूषित शहर हरियाणा का बहादुरगढ़ रहा, यहां एक्यूआई 400 दर्ज किया गया।

दिल्ली में दीवाली के रात बेतहाशा पटाखे चले, जिसके चलते हालात बद से बदतर हो गए। दीवाली की रात वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 1760 तक पहुंच गया था।

तीन हजार को लांघ गया पीएम 2.5 : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सोमवार रात करीब 8 बजे दीवाली की रात के प्रति घंटा वायु-गुणवत्ता के आंकड़े जारी कर दिए गए। इन आंकड़ों के अनुसार, हवा में पटाखे के धुएं से घुलने वाले महीन कण यानी पीएम 2.5 का स्तर 3,744 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया था, जो कि मानक से 62 गुना से भी अधिक है।

मुंडका में पीएम-2.5 रात दो बजे 3,744, जेएनयू में तड़के 4 बजे 3,023 और एनएसयूटी के वेस्ट कैंपस में सुबह 5 बजे 3,008 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। डीपीसीसी के ग्यारह स्टेशनों पर यह आंकड़ा 2,000 के पार चला गया।