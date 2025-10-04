गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस के निर्माण का बजट फिर बढ़ा, इस बार 100 करोड़ रुपये की वृद्धि

गुरुग्राम में रेलवे रोड पर बन रहे ‘टावर ऑफ जस्टिस’ के निर्माण का बजट दोबारा से बढ़ गया है। इस बार बजट 100 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। 7 एकड़ में बन रहे सात मंजिला टावर के निर्माण पर पहले 150 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था।

गुरुग्राम में रेलवे रोड पर बन रहे ‘टावर ऑफ जस्टिस’ के निर्माण का बजट दोबारा से बढ़ गया है। इस बार बजट 100 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। 7 एकड़ में बन रहे सात मंजिला टावर के निर्माण पर पहले 150 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था। हालांकि, अब इसमें बहुमंजिला पार्किंग निर्माण होने से यह बजट बढ़ाया गया है।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के अधिकारियों ने कहा कि अब टावर निर्माण का बजट 250 करोड़ रुपये हो गया है। यहां पर बहुमंजिला पॉर्किंग का निर्माण बढ़ गया है। टावर की पहली मंजिल पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत, दूसरे से छठे फ्लोर तक 10-10 अदालतें होंगी। सातवीं मंजिल पर पांच अदालत, सबसे ऊपर जज व वकील पुस्तकालय समेत कैंटीन बनाई जाएंगी। जस्टिस टावर की लागत के साथ निर्माण की तय समय सीमा भी बढ़ गई है। बजट मिलने के बाद कार्य पूरा करने में छह महीने से अधिक का समय लगेगा।

बिल्डिंग में 56 कोर्ट रूम तैयार किए जा रहे हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट की ओर से इसके निर्माण की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है। इस भवन में 56 कोर्ट रूम तैयार किए जा रहे हैं। इससे जुड़ी आवश्य सुविधाएं और व्यवस्थाएं विकसित करने का काम प्रगति पर है। इस भवन के साथ ही पार्किंग तैयार करके परिसर को अक्टूबर तक हैंडओवर किया जाना है।

वर्ष 2017 में शुरू हुआ था निर्माण पीडब्ल्यूडी के अनुसार, वर्ष 2017 में 7 एकड़ जमीन पर 7 मंजिला ‘टावर ऑफ जस्टिस’ का निर्माण शुरू हुआ था। 2020 में बिल्डिंग का निर्माण पूरा होना था, लेकिन कार्य योजना में बदलाव होने से निर्माण में देरी होती चली गई। इसमें स्वचालित सीढ़ियों के साथ ही बहुमंजिला पार्किंग कार्य भी जोड़ा गया था। इसके चलते बजट करीब 100 करोड़ रुपये बढ़ गया। इसके कारण निर्माण में देरी होने लगी। पहले टावर निर्माण का बजट 79 करोड़ रुपये तय किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया था।